Республиканский штаб сообщил, что на 30 марта в Кыргызстане скончался один пациент от COVID-19. Смерть зарегистрировали в Бишкеке.

За время пандемии в стране скончались 1 498 пациентов с COVID-19.

Также за сутки в стране выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом.

Бишкек — 61;

Чуйская область — 44;

Нарынская область — 3;

Иссык-Кульская область — 5.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 88 276 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением за сутки выписали 70 пациентов по всей стране. Всего за время пандемии в Кыргызстане вылечили 84 723 пациента от коронавируса.

Среди медработников за сутки выявили три новых случая заражения COVID-19. Два случая в Бишкеке и один в Чуйской области.

Всего за время пандемии среди медиков выявили 4 245 случая заражения коронавирусом, из которых с выздоровлением выписали 4 197 медработников.