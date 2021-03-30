Республиканский штаб сообщил, что на 30 марта в Кыргызстане скончался один пациент от COVID-19. Смерть зарегистрировали в Бишкеке.
За время пандемии в стране скончались 1 498 пациентов с COVID-19.
Также за сутки в стране выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом.
- Бишкек — 61;
- Чуйская область — 44;
- Нарынская область — 3;
- Иссык-Кульская область — 5.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 88 276 случаев заражения коронавирусом.
С выздоровлением за сутки выписали 70 пациентов по всей стране. Всего за время пандемии в Кыргызстане вылечили 84 723 пациента от коронавируса.
Среди медработников за сутки выявили три новых случая заражения COVID-19. Два случая в Бишкеке и один в Чуйской области.
Всего за время пандемии среди медиков выявили 4 245 случая заражения коронавирусом, из которых с выздоровлением выписали 4 197 медработников.