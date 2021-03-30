Журналисты информагентства 24.kg опубликовали материал на основе проведенного анализа данных по ремонту дорожной инфраструктуры в Бишкеке. Согласно их выводам, власти столицы отдают предпочтение ремонту дорог, а не тротуаров.

«Это приводит к тому, что быть пешеходом в городе не просто неудобно, но еще и опасно», – отмечают журналисты.

Приоритет – автомобилисты

Изучение данных по ремонту дорог и тротуаров показало, что в приоритет ставятся автомобилисты. За последние пять лет в столице отремонтировали 233 километра дорог и всего 188 километров тротуаров.

При этом, согласно анализу, новых тротуаров нет даже по одной стороне отремонтированных дорог.

В Первомайском районе тротуаров и дорог отремонтировали примерно поровну. В Октябрьском районе ситуация «хуже всего» – дорог там отремонтировали почти в два раза больше, чем тротуаров.

Журналисты отмечают, что тротуаров должно быть отремонтировано в два раза больше, чем дорог, хотя бы потому, что они расположены по обеим сторонам проезжей части.

В пресс-службе мэрии Бишкека 24.kg сообщили, что город впервые выделил средства на ремонт тротуаров только в 2020 году. В муниципалитете отметили, что пешеходной инфраструктуре стали уделять внимание только в последние годы.

«Дороги в Бишкеке ремонтируются в рамках концепции развития улично-дорожной сети. Тогда больший упор был сделан именно на проезжую часть. Но уже после начала работ от горожан стало поступать много жалоб и недовольств, что не ремонтируются тротуары. Последние два года муниципалитет усилил работу с бишкекчанами, стали собирать заявки, в том числе в социальных сетях, СМИ, обрабатывать их и передавать руководству», — рассказали в мэрии.

В ведомстве добавили, что по итогу было принято решение ремонтировать тротуары не только параллельно с заменой дорожного полотна, но и отдельно.

Информации о тротуарах нет

Журналисты 24.kg отметили, что власти столицы заявили, что ремонтируют дороги «по просьбам жителей». Но не предоставили данные о том, какие улицы были отремонтированы именно по этим просьбам.

При ремонте дорог власти ссылаются на концепцию развития улично-дорожной сети, однако этого документа нет в открытом доступе.

В мэрии и Бишкекском горкенеше утверждают, что, согласно этой концепции, все дороги Бишкека, которые можно сделать сквозными, планируется сделать таковыми, однако, тротуары при этом не упоминаются.

Документ также упоминается в программе социально-экономического развития Бишкека на 2017-2020 годы «Город благоприятных условий». В этой программе в приоритет также ставятся автомобили — основная часть программы посвящена строительству новых и расширению старых дорог, возведению развязок.

Пешеходам в документе посвящена лишь пара абзацев.

Городские власти не смогли ответить на запросы 24.kg об общей протяженности дорог и тротуаров в городе.

«Каждый раз назывались разные цифры, а неофициально источники в мэрии сообщили, что точных данных просто нет», – отметили журналисты.

Машин — больше, места — меньше

Эколог Дмитрий Ветошкин ранее входил в состав рабочей комиссии Бишкекского горкенеша по изучению вопроса о реализации проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека». Он заявил, что тотальная настроенность властей на расширение дорог приводит к тому, что число автомобилей в Бишкеке только растет.

По официальным данным, число автомобилей в столице за последние семь лет выросло на 40 процентов. В Бишкеке на начало 2020 года зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей. Каждый из них в среднем занимает чуть более 9 квадратных метров под парковку, а все вместе — 376 гектаров.

Все зарегистрированные в столице автомобили заняли бы территорию, равную прямоугольнику, ограниченному проспектами Манаса и Жибек Жолу и улицами Ибраимова и Московской.

При этом журналисты отмечают, что реальная площадь, которую занимают автомобили в Бишкеке, гораздо больше, так как для автомобиля используют как минимум две парковки — возле дома и работы.

В итоге водители часто используют для парковки тротуары.

Исследователи отметили, что из-за использования тротуаров в качестве парковок пешеходы подвергаются большей опасности – людей сбивают прямо на тротуарах и во дворах домов.

Правоохранительные органы не ведут отдельную статистику по автонаездам во дворах. Однако, по данным УПСМ ГУВД Бишкека, в 2020 году совершено 973 наезда на пешеходов, в результате которых скончались 33 человека, еще более 1 тысячи получили ранения.

Для сравнения, в 2019 году на пешеходов произошло 1 425 наездов, из них 50 погибших и 1 520 раненых. Однако, уменьшение количества пострадавших от автонаездов журналисты связывают с введенным карантином и ограничениями из-за пандемии COVID-19.

Машинам должно быть некомфортно

Кураторка гражданской инициативы Peshcom Рада Валентина кызы в интервью 24.kg пояснила, что чтобы город стал более удобным для жителей, автомобилям должно быть в нем максимально некомфортно. По ее словам, для этого нужно действовать сразу в нескольких направлениях.

«Конечно, невозможно постоянно быть пешеходом, потому что есть расстояния, для которых нужен транспорт. Но это не обязательно должен быть автомобиль. Учитывая большое количество машин в столице, нужно создать условия для альтернативных видов транспорта — велосипедов, самокатов, общественного транспорта», — сказала она.

По ее словам, многие люди используют машину в часы пик, только чтобы доехать на ней до офиса и домой, хотя этот путь легко можно проделать на автобусе или велосипеде.

«Для этого нужна правильная сеть велодорожек, а не полосы, нарисованные на нескольких тротуарах, должен быть организован общественный транспорт. И речь не только о приобретении новых автобусов. Необходимо создавать удобные остановки, выделять полосы для общественного транспорта. Потому что если комфортные автобусы будут стоять в пробках, то мало кто пересядет на них из автомобиля», — добавила она.

Рада Валентина кызы отметила, что в городе должна отсутствовать возможность припарковать машину в центре, а освободившиеся таким образом место можно использовать для расширения тротуаров, посадки деревьев, велодорожек.

По ее словам, горожане будут меньше пользоваться автомобилями, если в городе организуют больше пешеходных зон – они станут отказываться от личного транспорта в пользу пеших прогулок.

Однако, это может произойти только в случае, если власти столицы в первую очередь начнут думать о пешеходах, а не о комфорте автомобилистов.

«Политика развития города изменится в сторону пешеходов, если люди, принимающие решения, сами перестанут пользоваться исключительно автомобилями», — заключила кураторка Peshcom.

Дата-редакторы: Анастасия Валеева, Чолпон Узакбаева.

Иллюстрации: Надежда Хабичевская.

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком, DFID и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.