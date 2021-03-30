В Кыргызстане грядет очередная волна выборов: 11 апреля одновременно пройдут местные выборы и референдум по смене Конституции.

Представим себе такую ситуацию: вы хотите проголосовать на местных выборах, потому что считаете их очень важными, но вас раздражает референдум по смене Конституции.

Например, вы считаете, что то, как сейчас меняют Конституцию — это нелегитимно, и вы не хотите добавлять свой голос в явку. Вы надеетесь, что таким образом на референдуме не наберётся 30 процентов явки и его объявят не состоявшимся.

Если описанное в точности отражает вашу позицию, то эта инструкция для вас. (Если вы поддерживаете смену Конституции, то вы имеете на это полное право, но этот текст вам уже не нужен, правда).

Значит я правда могу прийти на участок и взять только один бюллетень из двух?

Да, абсолютно! И это ваше законное право! И если вас бесит референдум, то именно так и надо делать.

Процедура на выборах 11 апреля будет следующей. Вы, как обычно, придёте на свой избирательный участок, верифицируетесь при помощи отпечатка пальца и вам дадут два чека.

Затем вас попросят пройти к членам участковой избирательной комиссии, чтобы обменять чеки на бюллетени.

Важно действовать именно на этом этапе! Скажите им, что вам нужен только бюллетень для местных выборов. За получение каждого бюллетеня вам нужно расписаться — убедитесь, что вы ставите подпись только за бюллетень для выборов.

А можно мне взять оба бюллетеня, но бросить в урну только один, а второй унести с собой?

Нет, законы Кыргызстана запрещают уносить бюллетень с собой, так как это избирательный документ со спецзащитой. Не делайте так.

Зато чек, который нужно было обменять на бюллетень для референдума, вы можете оставить у себя.

Хорошо, а если я испорчу бюллетень для референдума и всё же вброшу в его урну? Так можно?

Тогда его засчитают в явку референдума. Поэтому если ваша позиция заключается в том, что вы не хотите обеспечивать референдум явкой, то так делать тоже не следует.

Но можно же тогда просто проголосовать против изменений в Конституцию?

Конечно, можно, но практика референдумов на постсоветском пространстве показывает, что пункт «против» никогда не побеждает. Учитывая, как сильно новые власти Кыргызстана хотят поменять Конституцию — одного депутата даже из СИЗО выпустили, чтобы он сходил в парламент и проголосовал за закон о референдуме, — шансов на победу пункта «против» крайне мало.

Значит власти тогда смогут всё равно подкрутить себе любой результат, какой захотят?

А вот с этим в Кыргызстане всё не так просто. Да, у нас в целом власть очень коррумпирована, но серьёзные махинации на выборах в нашей стране проворачивать не так просто. Особенно благодаря тому, что мы используем верификацию личности при помощи отпечатков пальцев, и автоматически считывающие урны (АСУ).

С тех пор как в 2015 году были внедрены эти механизмы, в Кыргызстане стало очень сложно организовывать массовый вброс бюллетеней и так называемую карусель — это когда одних и тех же избирателей возят по разным участкам для накрутки голосов.

Это не значит, что нарушения исчезли — хаха! — но зато те нарушения, к которым приходилось прибегать, становились гораздо более заметными: например, массовый подкуп голосов или использование админресурса. Как следствие, реакция на такие нарушения заканчивалась, в том числе, отменой результатов выборов и сменой власти.

И если на результаты власти теоретически могут ещё повлиять админресурсом, то на явку влиять намного сложнее.

На последних выборах и референдуме, в январе 2021 года, явка даже не достигла 40 процентов — это при том, что в тот день выбирали президента и голосовали за форму правления (что бы это ни значило).

А уж к местным выборам у людей, как правило, ещё меньше интереса, и в борьбе за явку будет важна каждая доля процента.

О, вы сказали, что к местным выборам мало интереса. Может быть тогда просто вообще не идти голосовать в день выборов?

Ну, конечно, вы имеете на это право. Но, с другой стороны, местные выборы как раз в этом году очень важны. Особняком стоят выборы в Бишкеке — столица итак стала оплотом оппозиционности новым властям (если судить по тому, как сравнительно мало голосов в Бишкеке набрал президент Садыр Жапаров), так ещё и явного фаворита в предвыборной гонке нет.

Учитывая низкую явку и в целом малое количество избирателей, на выборах в Бишкекский горкенеш каждый голос оказывает действительно большое влияние. Впрочем, на остальных местных выборах тоже.

Поэтому, если вы хотите, чтобы наши местные власти стали более независимыми, более смелыми и более оппозиционными центральным властям (а для баланса сил это и правда нужно), то лучше сходите на выборы.

Но, как мы уже писали выше, просто не берите второй бюллетень, если вы против смены Конституции.

Вернёмся, кстати, к давлению и нарушениям. А если члены участковой избирательной комиссии будут давить на меня и заставлять брать второй бюллетень? Что мне тогда делать?

Отказывайтесь брать второй бюллетень в любом случае и сразу же жалуйтесь наблюдателям, которые есть на каждом участке. (И с большой вероятностью на вашем участке может оказаться наблюдатель от «Клоопа».) Любое подобное давление со стороны членов УИКа — это нарушение закона, и оно должно фиксироваться (и караться) соответствующим образом.

Не бойтесь! Самое время жителям Кыргызстана бороться за свои права.