В УВД города Ош начали досудебное производство по статье «Подкуп голосов». Причиной стало распространенное в фейсбуке пользователем Урматом Абылкасымовым 29 марта аудиосообщение с просьбой к правоохранительным органам «проверить» факт подкупа от руководства одной из участковых избирательных комиссий.

Что было на записи?

На записи слышно, как некий женский голос говорит, «сколько людей напишите, столько денег и получите».

«Отдадите им, или сами заберете […] Короче, ни один человек не должен остаться [в стороне]. Раньше такого не было, такое только у нас бывает, ни одна другая партия не “дает” людям [деньги — ред.]», — говорит она.

Также она говорит, что списки должны быть точными и проверять их будет не она, а представители штаба.

«Если бы вы написали каждую семью, каждый подъезд по отдельности было бы очень хорошо. Штаб будет очень “жестко” проверять, раз они “дают” [деньги — ред.], я не должна опозориться. Например, если я вам даю 1 500 сом, а идут голосовать четверо вместе с “аке”, вы отдаете 500 в начале “аке” [старший брат — ред.], а остальным троим обещаете отдать деньги на “чай” по отдельности», — можно услышать на записи.

Но к кому обращается женщина, неизвестно.

Кроме этого она говорит, что каждому избирателю будет выдано по 500 сом. Указанное «вознаграждение» обещают начать выдавать ближе к выборам.

«Избирателям скажите, что будет “вознаграждение”. Некоторые из них могут не приехать, просто потому, что не хотят тратиться на дорогу. А когда до выборов останется 3-4 дня, мы всех позовем и выдадим. Все должны будут расписаться. Штаб будет выдавать деньги на основе списков», — говорит она.

Вышеуказанная женщина просит, чтобы говорили «Я пришел из “Ата-Журта”, буду вместе с вами, не бойтесь никто вас не обманет».

*Возможно, речь о партии «Ата-Журт Кыргызстан», так как партия «Ата-Журт» отказалась от участия на выборах в Ошский городской кенеш.

Урмат Абылкасымов написал, что женский голос на записи принадлежит председателю городского УИК №5305 Мээрим Мамыровой.

Версия Мээрим Мамыровой

Мамырова в разговоре с «Клоопом» опровергла информацию, о том, что голос на аудиозаписи принадлежит ей, и назвала запись «монтажом в целях очернения». Но свой статус председателя избирательной комиссии участка №5305 в Оше она подтвердила.

«Я такое не говорила. Не знаю, каким образом и когда была сделана запись. Сейчас идет следствие. Я тоже написала заявление и хочу знать все. Урмат Абылкасымов, видимо, фейковый аккаунт», — сообщила Мамырова.

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева сообщила, что ЦИК берет под контроль следственные мероприятия, проводимые милицией. По ее словам, сейчас проверяется принадлежность голоса Мээрим Мамыровой.

Нарушения, связанные с выборами

В преддверии выборов в местные кенеши 26 марта прошло заседание Координационной группы оперативного реагирования Бишкекской ТИК. На заседании присутствовали члены столичной ТИК и представители правоохранительных органов Бишкека.

По итогам заседания было озвучено, что в отношении партий «Ата-Журт Кыргызстан», «Ак-Бата» и «Эмгек» были зарегистрированы дела по факту нарушений избирательного законодательства.

Так, в АИС ЕРПП были зарегистрированы дела по статьям:

«Подкуп голосов избирателей» в отношении партии «Ата-Журт Кыргызстан»;

«Нарушение порядка финансирования избирательной кампании» в отношении агитатора партии «Ак-Бата»;

«Присвоение или растрата вверенного имущества» «Злоупотребление должностным положением» и «Подкуп голосов избирателей» в отношении партии «Эмгек».

Ранее МВД сообщило о 78 нарушениях связанных с предстоящими выборами в местные кенеши.

«21 из них были квалифицированы как попытка совершить нарушение, 15 проступки, 4 квалифицированы как нарушения. В ЕРПП зарегистрировано 38 фактов. По 33 приняты решения, по 5 идет следствие», — рассказал Нурдин Эшимкан уулу, руководитель следственного отдела МВД.

В начале марта четыре партии обвинили партию «Ата-Журт Кыргызстан» в использовании админресурса. В ЦИК заверили, что соответствующие органы проведут проверку.

Выборы в местные кенеши пройдут 11 апреля. В предвыборной гонке в городской кенеш Оша участвуют девять партий.



