На пресс-конференции 31 марта начальник Управления землепользования и строительства (УЗС) мэрии Бишкека Азамат Кадыров рассказал, что для строительства дорог в столице снесут более одной тысячи объектов.

Кадыров пояснил, что под снос пойдут объекты облегченного типа, заборы и хозяйственные постройки. Сами дороги будут построены по второй фазе за счет китайского гранта.

«Мы сейчас работает с объектами, которые препятствуют строительству дорог. Сейчас препятствия создают 1 136 объектов, которые вышли за пределы своей территории — на тротуары и ирригацию», — рассказал Кадыров.

По словам начальника УЗС, объекты, мешающие строительству дорог, есть в каждом районе столицы:

Ленинский район — 274;

Первомайский район — 217;

Свердловский — 183;

Октябрьскому — 462.

Он добавил, что среди горожан есть противники сноса объектов, в таком случае мэрия будет решать этот вопрос по закону.

Реконструкцией дорог по второй фазе за счет китайского гранта займется компания Сhina Road and Bridge Corporation. Эта же компания в 2018 году построила и отремонтировала 48 столичных улиц по первой фазе этого же проекта.

В августе 2020 года столичная мэрия сообщила, что China Road and Bridge Corporation снова займется реконструкцией дорог Бишкека.