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Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что Антикоррупционная служба выявила устойчивую коррупционную схему в налоговой службе Первомайского района.

По данным спецслужб, начальник налоговой службы Первомайского района Тунукбек Бектуров в сговоре с подчиненными должностными лицами систематически вымогал деньги от предпринимателей «за положительное решение вопроса».

В ходе досудебного производства сотрудники ГКНБ зафиксировали факты получения взяток и распределения их между начальником и его подчиненными инспекторами.

В ГКНБ сообщили, что 30 марта Бектуров задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Позже пресс-служба ГНС сообщила, что его уволили в связи с утратой доверия.

Видео: пресс-служба ГКНБ.

«Подобные коррупционные схемы по вымогательству и получению взяток от предпринимателей имеют место и в других территориальных подразделениях налоговой службы», — заявили в пресс-службе комитета.

В ГКНБ так же попросили сразу обращаться к ним, в случае столкновения с незаконными действиями госслужащих.

В сентябре 2020 года был задержан начальник отдела налоговой службы Ленинского района. Финпол обвинил его в незаконной выдаче патентов на имя граждан Кыргызстана, без их ведома и участия.