МВД отчиталось о том, как следит за порядком во время предвыборной кампании перед выборами в местные кенеши и референдумом по Конституции 11 апреля.

По данным ведомства, сейчас избирательные участки охраняют более 11 тысяч милиционеров. Так же еще 1500 автоинспекторов помогают развозить бюллетени в регионы страны.

Что говорят в МВД

В МВД зарегистрировали 78 нарушений избирательного законодательства. По словам замглавы МВД Октября Урманбетова, зарегистрировано 21 преступление, 15 проступков, 4 нарушения и 38 фактов в ЕРПП.

«Один факт списан из-за отсутствия состава преступления, 20 фактов находятся в производстве. По проступкам один факт списан из-за отсутствия состава, 14 фактов находятся в производстве. По нарушениям 4 факта зарегистрированы в ЕРПП и направлены в территориальные избирательные комиссии для принятия соответствующих мер. Остальные 38 фактов, которые зарегистрированы в электронном журнале, будут рассматриваться в соответствии с законодательством», — сообщил замглавы МВД.

Заместитель начальника Следственной службы МВД Эшимкан уулу Нурдин рассказал, что МВД зарегистрировало 9 материалов о подкупе голосов. По всем фактам ведутся проверки.

«Кроме того, в Кара-Сууйском районе Ошской области выявлен факт массовой прописки по одному адресу. Ведется следствие», — отметил он.

Что говорят в ЦИК

У Координационной группы оперативного реагирования ЦИК своя статистика по правонарушениям. По данным главы Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, на 30 марта в группу поступило 31 сообщение о нарушениях, и самое частое из них — подкуп.

«Из них по нарушению прав избирателя — одно, по подкупу — 14, использованию админресурса — 8, запугиванию и давлению — одно, распространению ложной информации со стороны кандидатов — одно, нарушению правил агитации — 3, нарушению вопросов финансирования избирательной кампании — 3», — информировала она.

По словам Шайлдабековой, есть еще одна категория нарушений — во время агиткампании резко увеличилось число работ по благоустройству городов, где идут выборы в местные кенеши. Их проводят с использованием символики партий или упоминания личностей отдельных кандидатов от отдельных партий, либо же выполняют завуалированно как плановые работы местной администрации или местного самоуправления. Эти действия имеют признаки подкупа или применения административного ресурса.

«Необходимо членам КГОР выработать общий подход и реагировать на такие действия со стороны партий и кандидатов», — цитирует пресс-служба ЦИК Шайлдабекову.

«Генеральная репетиция» парламентских выборов

11 апреля кыргызстанцы выберут депутатов местных кенешей, которые будут принимать важные решения на местном уровне.

Выборы будут проходить в 28 городских (в том числе в Бишкеке и Оше) и 420 айыльных кенешах. В то время, как в айыльные кенеши баллотируются в основном самовыдвиженцы, в городские кенеши идут кандидаты от политических партий.

В результате выборов, 796 депутатов получат мандаты в 28 горкенешах. В их полномочия будут входить, в том числе, и принятие законов, вопросы образования, здравоохранения и бюджета на местном уровне.

Эксперты называют местные выборы «генеральной репетицией выборов в Жогорку Кенеш». На основе этого можно прогнозировать, например, явку или процент поддержки провластных партий на предстоящих парламентских выборах.

Согласно Конституционному закону, который принял парламент 22 октября 2020 года, выборы в Жогорку Кенеш должны быть «объявлены в соответствии с законодательством Кыргызстана, но не позднее 1 июня 2021 года». При этом, по словам президента Садыра Жапарова, парламентские выборы могут пройти в Кыргызстане позже — в октябре 2021 года.

Читать по теме: