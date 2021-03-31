Премьер-министр Улукбек Марипов 30 марта обсудил с вице-премьер-министром Артемом Новиковым и главой минздрава Алымкадыром Бейшеналиевым подготовку медучреждений к возможному повышению уровня заболевших COVID-19.

Марипов заявил, что его «настораживает ухудшение ситуации по росту заболеваемости в Бишкеке и в некоторых районах Чуйской области». По его словам, правительство должно быть готово ко всем вариантам событий.

«Организации здравоохранения, в первую очередь медицинские работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, необходимым запасом лекарств и оборудованием для лечения пациентов. Особое внимание необходимо уделить здоровью детей, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в школах и детских садах», — заявил Марипов.

Глава правительства добавил, что Республиканскому штабу нужно усилить контроль за эпидемситуацией. А также призвал граждан не игнорировать соблюдение санитарных правил, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Вместе с этим премьер поручил минздраву проработать вопрос с частными медцентрами о вакцинации населения на платной и добровольной основах.

Последние две недели Республиканский штаб сообщает о повышении уровня заболеваемости коронавирусом среди населения. Так, согласно данным штаба, 31 марта в стране выявили 98 новых случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии выявили 88 374 случая заражения. Скончались от осложнений вызванных коронавирусом 1 499 пациентов.