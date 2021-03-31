В Кыргызстане в преддверии выборов в Бишкекский городской кенеш снова фиксируются нарушения правил ведения агитации со стороны партий, участвующих в них.

НДПК за «Ата-Журт Кыргызстан»

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что милиция проводит проверку в отношении кандидата от партии НДПК Сайдахмата Исмаилова, который обвиняется в подкупе избирателей.

Исмаилов обвиняется в том, что его доверенные лица, проводя активную агитационную работу среди жителей районов ТЭЦ и ТРК «Мадина», предположительно проводят подкуп избирателей, раздавая им по 2 000 сомов.

«Кроме этого, якобы организует застолья в кафе и ресторанах, после чего агитаторы требуют паспортные данные у избирателей за выбор партии «Ата-Журт Кыргызстан»* в день голосования», – рассказали в ЦИК.

В партии НДПК информацию о том, что их кандидат занимается подкупом в пользу партии «Ата-Журт Кыргызстан», назвали «провокацией и ложью».

Бишкекская территориальная избирательная комиссия (БТИК) совместно с органами внутренних дел ведет расследование.

«Основанием для него стала публикация на одном из анонимных сайтов, который занимается распространением фейковой информации. При этом никаких аргументов и фактов, подтверждающих подкуп, предоставлено не было. Партия НДПК призывает БТИК и МВД провести тщательное расследование инцидента и наказать виновных в распространении лживой информации», – заявили в НДПК.

*«Ата-Журт Кыргызстан» — самая многочисленная партия и новый игрок на политической арене Кыргызстана. От нее в горкенеши идут свыше тысячи кандидатов в депутаты.

Сейчас ею руководит Айбек Маткеримов — кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекенчил» во время парламентских выборов 2020 года.

В этой партии семь кандидатов были в списках «Мекенчил». Ранее президент Садыр Жапаров говорил, что партия «Мекенчил» не будет участвовать в местных и парламентских выборах. Действительно, сама партия не участвует, но ее члены баллотируются в городские кенеши Бишкека, Баткена, Базар-Коргона, Джалал-Абада и Майлуу-Суу.

«Ак Бата» и укладка щебня

Жалоба на политическую партию «Ак Бата» поступила в ТИК Бишкека и была внесена в реестр.

30 марта на одном из новостных сайтов было опубликовано видео, в котором 24 марта неизвестные лица укладывают щебень на дорогах, ведущих к многоэтажным домам жилмассива «Кудайберген» на пересечении улиц Волкова и Садыгалиева.

По данным заявителей, процессом руководили процессом представители «Ак Баты», одетые в жилеты и кепки с логотипом партии.

В ЦИК отметили, что любые работы по благоустройству города со стороны партийных активистов в период избирательной кампании расцениваются как подкуп избирателей.

Политическая партия «Ак Бата» прокомментировала ситуацию, заявив, что на видео, в которое попали их агитаторы, не занимались ремонтом дороги, а лишь раздавали агитационные материалы.

«Отношения к факту укладки дороги партия «Ак Бата» не имеет. У нас нет информации о том, какая партия занималась данной незаконной деятельностью. «Ак Бата» направила в ЦИК заявление с просьбой разобраться в деле. К заявлению партия прикрепила видео, в котором запечатлена автомашина, доставившая щебень, с указанием ее государственного номера», – пояснили в партии.

В политобъединении также отметили, что с момента регистрации партии лидер партии Нариман Тюлеев приостановил все свои благотворительные проекты и помощь гражданам.

«Ак Бата» обратилась в ЦИК с просьбой рассмотреть публикацию на сайте в рамках закона «О выборах депутатов местных кенешей» о распространении заведомо ложных сведений, порочащих партию.

Кроме того, в политобъединении заявил, что некоторые СМИ нарушили закон о «О средствах массовой информации», распространяя «заведомо ложную информацию» под заголовком «Выборы в БГК. Партию “Ак Бата” уличили в подкупе».

«Жалоба поступила в ТИК, но еще не рассмотрена и не вынесено соответствующее решение о нарушении со стороны партии. Таким образом, попирая презумпцию невиновности, издание умышленно или неумышленно обнародовало ложную информацию о подкупе со стороны партии», — отметили в партии.

Факты нарушений

Ранее в министерстве внутренних дел сообщили, что ведомство зарегистрировало девять материалов по фактам подкупа. По всем фактам ведутся проверки, по итогам которых будет принято решение.

По данным МВД, более 11 тысяч сотрудников милиции были направлены на избирательные участки по всей республике. Еще 1500 автоинспекторов сопровождают доставку бюллетеней в регионы.

«По нашей линии зарегистрировано 78 заявлений, из которых возбуждено 21 уголовное дело. Имели место факты подкупа. Некоторые партии и кандидаты по-прежнему ведут работу по старой схеме. Муниципальные служащие также не должны вмешиваться в избирательный процесс. Такие факты мы сейчас проверяем», — отметил замглавы МВД Октябрь Урмамбетов.

«Кроме того, в Кара-Суйском районе Ошской области выявлен факт массовой прописки по одному адресу. Ведется следствие», — отметил он.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова 30 марта сообщила, что в координационную группу Центризбиркома поступило 31 сообщение о нарушениях.

По ее словам, из них по нарушению прав избирателя — 1, по подкупу — 14, использованию админресурса — 8, запугиванию и давлению — 1, распространению ложной информации со стороны кандидатов — 1, нарушению правил агитации — 3, нарушению вопросов финансирования избирательной кампании — 3.

Шайлдабекова добавила, что именно во время предвыборной кампании активизировались работы по благоустройству в городах и селах, Она напомнила, что это — признаки применения админресурса.

«На этих выборах кандидаты особенно стараются обустроить отдельные дворы и улицы. 14 сообщений поступило о подкупе. Это очень грубое нарушение, и оно сводит на нет все наши усилия по проведению честных выборов», — отметила глава ЦИК.

Она еще раз уточнила, что если факты подтвердятся, кандидаты и партии будут сняты с гонки.

Выборы в местные кенеши

Выборы на местном уровне должны были пройти в Оше, Майлуу-Суу, Караколе, Балыкчы и Токмаке и в отдельных районах Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Ошской областей 12 апреля 2020 года.

Но из-за коронавируса в республике тогда ввели режим чрезвычайной ситуации (который действует до сих пор) и чрезвычайное положение в городах Бишкек, Ош и нескольких районах. Тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о переносе этих выборов на неопределенный срок.

После октябрьских событий и смены власти избранный президент Садыр Жапаров назначил их на 11 апреля 2021 года. Жапаров в интервью КНИА «Кабар» сказал, что «надеется» на то, что депутаты примут решение о проведении референдума по Конституции в один день с выборами в местные кенеши для экономии бюджета.

И депутаты парламента еще до того, как официально закончилось общественное обсуждение проекта основного закона страны, приняли законопроект о референдуме по Конституции в первом чтении. Через два дня после завершения обсуждения официально они приняли его во втором и третьем чтениях за один день, после чего законопроект подписал президент Жапаров.

Известно, что выборы в местные кенеши и референдум по принятию новой редакции Конституции обойдутся бюджету почти в полмиллиарда сомов. Кроме них, должны пройти повторные выборы в парламент — сумма из бюджета, которую планируют потратить на них, неизвестна.