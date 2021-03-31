Руководительница одной из самых старейших общественных организаций «Мутакалим» Жамал Фронтбек кызы заявила, что мусульманки хотят участвовать в делах Духовного управления мусульман (ДУМК) и Совета улемов, где избираются состав и глава муфтията страны.

Общественные женские мусульманские организации обратились в ДУМК, выразив желание делегировать на курултай своих представительниц. При этом, в уставе ДУМК не предусмотрена женская квота в состав Совета улемов и делегатов курултая.

По словам Жамал Фронтбек кызы, ислам не запрещает женщинам принимать активное участие в религиозной жизни.

«Кроме этого, мы предлагаем открыть отдел по делам женщин в ДУМК и сами можем вести работу по этому направлению. В 2013 открыли отдел, но через год он закрылся. В тот же год, по некоторым данным, 24% женщин вошли в радикальные религиозные организации. Это говорит о том, что надо усилить работу с женщинами», — пояснила Фронтбек кызы.

Пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев сообщил, что обращение мусульманок поступило в Совет улемов, но им отказали в допуске к курултаю.

«Совет улемов ответил, что женщины не могут быть делегатами курултая. Но мы – муфтият – выступили против. Потому что необходимо соблюсти гендерный баланс, и женщины на курултае должны быть хотя бы в качестве гостей. Только на позиции гостя они не имеют права голоса, в отличие от делегатов», — пояснил он.

В муфтияте отметили, что с 2017 года у них действует отдел по делам молодежи и женщин.

«В этом отделе Жамал Фронтбек кызы работает по контракту. В самом муфтияте женщин нет, но они работают в образовательных центрах при ДУМК», — добавили там.

Муфтият должен работать и для женщин

Это не первое заявление активистки Жамал Фронтбек кызы о желании женщин избираться в Совет улемов мусульман и в ДУМК. По ее словам, она выступала на прошлом курултае и поднимала этот вопрос.

«По-нашему законодательству в Духовном управлении мусульман должны быть женщины. Хотя бы 20-30 процентов. […] Уже пора ввести в Совет улемов трех-четырех женщин, которые работали бы с женщинам, рассказывали о нормах шариата для женщин. В отделе фатвы важно, чтобы были женщины. Для нас это очень важно. Мы надеемся, что до 4 апреля многие женщины подадут свои заявки, чтобы быть в Совете улемов мусульман Кыргызстана», — сказала она.

По ее словам, женские мусульманские организации готовы сделать гендерную экспертизу, чтобы вопрос внесли в повестку дня.

«Муфтият ведь не только для мужчин должен работать, и для женщин тоже.

На прошлом курултае я им сказала, что если вы и дальше будете торпедировать этот вопрос, тогда напишите, что это Духовное управление мусульман для мужчин, а мы откроем свое Духовное управление для женщин», — заявила Фронтбек кызы.

В прежние годы женщины участвовали в курултаях лишь в качестве гостей, но никогда не имели права голоса при избрании муфтия и членов Совета улемов.

Выборы муфтия

По уставу муфтията, курултай – высший орган в структуре ДУМК, после него – Совет улемов. Наиболее важные решения в жизни мусульманской общины принимает только курултай.

Он будет проведен 5 апреля, на нем должны избрать муфтия, членов Совета улемов и, возможно, внести изменения в устав.

Документы кандидатов на пост муфтия рассматривает специальная комиссия*. Позже для зарегистрированных кандидатов будет организован конкурс, специальная комиссия проверит уровень знаний и профессионализм** претендентов.

* Комиссия состоит из девяти человек: шесть из них — представители Совета улемов, двое — из Госкомиссии по делам религий, и еще один представляет ГКНБ.

** К кандидатам предъявляется ряд требований — знание законодательства и статей Конституции, понимание принципов демократии. Они должны быть приверженцами традиционного ислама, в частности знать ханафитский мазхаб, иметь стаж работы в ДУМК в течение минимум трех лет, а также два образования — высшее религиозное и высшее светское.

Затем документы трех кандидатов, получивших самый высокий балл, направят в Госкомиссию по делам религии и в соответствующий отдел аппарата президента.

Там проверяют их досье и принадлежность к радикальным религиозным течениям.

Кандидаты, получившие положительное заключение, будут предложены на выбор комиссии из членов Совета улемов.

Кандидату предстоит собеседование с Советом улемов. Совет выбирает одного кандидата методом голосования. Не прошедшие кандидаты отстраняются от дальнейших действий. От регистрации до собеседования проходит около месяца.

Выбранный Советом улемов кандидат представляется курултаю, в котором участвуют 200-250 делегатов со всех областей республики. Муфтий избирается большинством голосов делегатов собрания.

На пост муфтия претендуют 8 кандидатов. Помимо избрания муфтия, на курултае выберут членов Совета улемов VII созыва. Заявление подали 75 религиозных деятелей, всего в составе Совета 21 человек. Члены Совета улемов и муфтий избираются на четыре года.

Предыдущий муфтий страны Максат Токтомушев 10 февраля подал в отставку на фоне финансовых махинаций в ДУМК. По версии следствия, руководство муфтията выдавало деньги паломников на хадж частным финансовым компаниям и ежемесячно получала проценты с этих денег.

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