Госдепартамент США опубликовал ежегодный Доклад по правам человека в Кыргызстане за 2020 год.

В посольстве США в Кыргызстане отметили, что в документе подчеркивается «тревожный откат в усилиях правительства Кыргызстана по защите прав человека».

Что вызывает опасения?

Серьезным поводом для беспокойства, по мнению Госдепартамента США, стала смерть правозащитника Азимжана Аскарова в тюрьме, несмотря на призывы ООН освободить его.

Также федеральный орган обеспокоен предполагаемыми пытками и последующей экстрадицией узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева, а также отсутствием ответственности за применение пыток службами безопасности.

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Кроме этого, причиной «отката» стали «безнаказанные нападения ультранационалистических групп на представителей гражданского общества», а также их преследования.

В докладе также отметили, что за 2020 год участились преследования СМИ и активистов со стороны спецслужб — нападение на основателя Factcheck.kg Болота Темирова, поджог офиса независимого телеканала в Таласе, «заказ» на журналиста Али Токтакунова и атаки сторонников Садыра Жапарова на корреспондентов во время октябрьских событий.

Что рекомендуется Кыргызстану?

Правительство США призвало власти Кыргызстана расследовать инциденты, описанные в Докладе о правах человека, и принять «эффективные меры для решения этих проблем».

«Пришло время Кыргызской Республике показать, почему она имеет репутацию самой демократичной страны в Центральной Азии. Мы надеемся, что новое правительство Жапарова объединит гражданское общество, правоохранительные органы, организации по правам человека и судебные органы, чтобы удвоить усилия по защите прав человека и привлечению нарушителей прав человека к ответственности», — сказал посол США в Кыргызстане Дональд Лу.

Кто такой Азимжан Аскаров?

Азимжан Аскаров — один из самых известных правозащитников Кыргызстана. Он провел в заключении последние 10 лет своей жизни.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». Уже 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В деле правозащитника было много нестыковок и противоречий — например, приговоры Аскарову выносили, в основном, только на показаниях милиционеров. Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым.

Правозащитники связывали гонения против Аскарова с его деятельностью — он был известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи, однако этого так и не произошло.

Азимжан Аскаров скончался 25 июля 2020 года от пневмонии. Его адвокат требовал госпитализации правозащитника за несколько дней до его смерти, но власти ограничились лишь медосмотром за день до его кончины.

28 июля Верховный комиссариат по правам человека ООН в Женеве заявил о необходимости проведения независимого расследования по факту смерти Аскарова. Также ряд международных организаций в связи со смертью правозащитника распространил критические сообщения в адрес кыргызских властей.