На заседании парламента 31 марта депутат Дастан Бекешев обратился к представительнице Национального банка с вопросом о деятельности терминалов «Акчамат», которые «выдают кредиты за минуту». Депутат интересовался законностью работы компании «Акчамат» и контролем за его деятельностью со стороны правительства.

В своём обращении нардеп потребовал от финансового регулятора и правительства ужесточить контроль над работой таких компаний в стране.

Бекешев отметил, что в октябре 2019 года он уже обращался в нацбанк относительно терминалов «Акчамат». По его словам, в 2019 году нацбанк вынес предупреждение этой компании и запретил её деятельность.

«Люди из-за бедности вынуждены брать эти кредиты под большие проценты. Куда нацбанк и правительство смотрит, когда люди по 2-3 тысячи сомов берут, в день натекает 2-3%», — сказал он.

Представительница нацбанка в ответ заявила, что финансовый регулятор обращался к финполиции из-за того, что эта компания работает без лицензии и несколько раз делал предупреждения компании.

«Эта компания сейчас не выдаёт кредиты и работает только на погашение ранее выданных кредитов. В нацбанк они сейчас подали документы для получения лицензии», — сказала она.

Бекешев не согласился со словами представительницы нацбанка и сообщил, что эти терминалы до сих пор выдают кредиты, а в «торговых центрах очередь стоит за этими терминалами».

«Периодически мы проверяем. Но с сегодняшнего дня мы усилим надзор по этой деятельности. Добавлю, что компания обратилась к бизнес-омбудсмену о том, что нацбанк неправомерно применяет к ним требования и мешает их предпринимательской деятельности. Мы осветили всю ситуацию омбудсмену и ответили, что такая деятельность с такими процентами должна быть лицензирована и поднадзорна нацбанку», — сказала она.

Бекешев призвал нацбанк не «формально относиться», а «жестче взяться» за такие компании.

«Они нарушают закон о ростовщической деятельности, и непонятно, куда утекают персональные данные и хранятся ли вообще в Кыргызстане. Они должны платить налоги с каждого выданного процента, если они получают доход. Пример дурной заразителен», — отметил он.

Представительница нацбанка сказала, что согласна с депутатом, но у финансового регулятора «нет соответствующих полномочий».

Депутат призвал правительство из-за того, что финпол ликвидирован, передать это дело в Антикоррупционную службу ГКНБ.

* Финпол ликвидировали 5 марта, однако до сих пор неизвестно, какому ведомству перешли его функции.

«У автоматов, которые выдают людям деньги под большие проценты, есть крыша в госорганах, раз они до сих пор не прекращают работу. Нацбанк несколько раз давал предупреждения им. Никого не слушают, а финполиция специально не заводила дело […] По моему мнению, у таких компаний крыша есть в ГКНБ, АКС или финполе […] Или их прикрывает ОПГ?» — сказал депутат.

Что такое терминалы «Акчамат»?

В Бишкеке в апреле 2019 года появились терминалы «Акчамат», которые позволяют получить кредит за одну минуту. Но для для этого получателю придется предоставить все свои личные данные, в том числе скан паспорта и отпечатки пальцев.

В начале октября 2019 года нацбанк приостановил деятельность терминалов «Акчамат» и попросил правоохранительные органы провести «работы с акцентом на высокую вероятность риска передачи или потери персональных данных граждан третьими лицами».

А в ноябре того же года финансовый регулятор рекомендовал «торговым центрам и администрациям рынков расторгнуть договора аренды и отключить терминалы “Акчамат”». Тогда в Бишкеке работало около 12 таких терминалов.

Тогда финансовый регулятор сообщал, что представители «Акчамата» не регистрировались в нацбанке и не получили лицензию на выдачу денег в кредит.

«В данное время терминалы “Акчамат” прекратили деятельность по кредитованию, а предоставляют займы. Это осуществляется в рамках гражданского законодательства и не подлежат надзору нацбанка», — сообщили тогда в финансовом регуляторе.

По законодательству компания может выдавать деньги взаймы гражданам и без лицензии.

Согласно сайту компании «Акчамат» сейчас в Бишкеке и Чуйской области работают около 30 терминалов.