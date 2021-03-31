Вице-мэр Бишкека Азамат Сагындык уулу на пресс-конференции 31 марта прокомментировал вопрос реконструкции дороги по улице Бектенова.

*Ранее жители улицы не раз выступали против реконструкции дороги. По словам местных жителей, столичные власти хотят снести заборы их участков вплоть до стен домов и срубить деревья.

Сагындык уулу напомнил, что реконструкция дороги планируется от улицы Ахунбаева до улицы Медерова. По его словам на этом отрезке находятся около 200 домов, из них более 100 домов «вылезли на муниципальную территорию».

«Со всеми [жителями] мы встречались и беседовали. Есть проект дороги, который прошел экспертизу. Это дорога второго уровня — межквартальная, где одна машина будет двигаться вниз, а другая вверх и тротуар с ирригацией [будут]. Но почему-то им это не нравится. Сейчас там дорога всего для одной машины», — пояснил вице-мэр.

Жители улицы Бектенова опасаются, что расширение улицы приведёт к резкому наплыву транспорта, возрастёт количество ДТП и пострадает экология района. Кроме этого, жители отмечают, что их ворота будут выходить на проезжую часть и улица станет более опасной для детей.

Они также отмечают, что никаких предварительных обсуждений с ними не проводили. Кроме этого, городские власти не проинформировали их о планируемых работах на улице и их застали врасплох.