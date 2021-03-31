В Кыргызстане введут ограничения на проведение тоев и свадеб. Об этом 31 марта в эфире «Биринчи Радио» сообщил министр здравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.

«Решение есть, мы его озвучим сегодня вечером или завтра», — сказал он.

По его словам, ограничительные меры будут введены в Бишкеке и в Чуйской области, а также в некоторых районах Иссык-Кульской области.

По данным Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, именно в этих областях наблюдается рост количества заболеваний COVID-19.

Ранее первый вице-премьер-министр Артем Новиков заявлял, что в стране пока ограничительные меры вводиться не будут, но будут усилены санитарные нормы безопасности в общественных местах.

В конце марта стала ухудшаться эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане. В соседних странах уже ввели ограничения. Рост заболеваемости COVID-19 в Европе уже обозначили третьей волной пандемии коронавируса.