Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Военная прокуратура задержала бывшего вице-мэра столицы и начальника районного отделения ГКНБ по Бишкеку.

Задержанных подозревают в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, задержанные давили на некоторых сотрудников столичной мэрии, чтобы те незаконно оформляли земельные участки на людей аффилированных с ними.

Прокуратура продолжает расследование и разыскивает других фигурантов дела. Задержанных водворили на гауптвахту Бишкекского гарнизона.

По информации СМИ со ссылкой на собственные источники, задержанным экс-вице-мэром является Азиз Алымкулов, которого сняли с должности в феврале этого года. Тогда в мэрии сообщили, что Алымкулова освободили с поста вице-мэра, так как он перешел на другую работу, но не уточнили на какую должность.