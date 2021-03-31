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Представитель президента в парламенте Анарбек Калматов 31 марта попросил включить в повестку дня представление президента Садыра Жапарова. В нем глава государства попросил временно приостановить полномочия председательницы Верховного суда Гульбары Калиевой.

В ответ ряд депутатов сообщили, что хотели бы заслушать информацию от самой Калиевой. По словам депутата Дастана Бекешева, в СМИ появляется информация о давлении на главу Верховного суда.

«Я понимаю, это право президента. Но было бы хорошо ее саму послушать, есть давление или нет», – отметил он.

Представитель президента в парламенте Анарбек Калматов ответил, что нет необходимости задавать Калиевой вопросы, так как дисциплинарная комиссия уже разрешила привлекать ее к ответственности. На основании этого решения президент и сделал представление.

В результате за приостановление полномочий Калиевой проголосовал 61 депутат, против всего четыре. Всего на заседании было зарегистрировано 106 депутатов.

Ранее, 4 марта, дисциплинарная комиссия при Совете судей разрешила привлечь Калиеву к уголовной ответственности. Тем самым комиссия удовлетворила представление Генпрокуратуры. Калиеву подозревают в коррупции при разработке и внедрении системы «Местный суд».

Кроме этого, комиссия решила внести президенту предложение об отстранении Гульбары Калиевой от должности председателя Верховного суда.

Следователь по особо важным делам Замирбек Субаналиев отметил, что есть свидетельские показания, а также материалы дела, где установлено, что именно Гульбара Калиева давала указания должностным лицам Судебного департамента и госучреждению «Адилет сот». Глава ВС непосредственно курировала проект АИС «Местный суд».

По словам следователя, ущерб государству из-за действий Калиевой составил 1 миллион 211 тысяч сомов. Кроме того, по его словам, поставлена под угрозу госбезопасность, так как частной компании предоставлен полный доступ к базам данных.

Дела в отношении Калиевой

В отношении Калиевой ГКНБ начал два досудебных производства. По делу о коррупции при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы «Местный суд», следователи установили, что Верховный суд заключил «фиктивный» договор с IT-компанией на разработку программного продукта. В ГКНБ заявляли, что у них есть «неопровержимые доказательства» вины Калиевой.

Кроме этого дела, в отношении Калиевой начато досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением». По данным ГКНБ, Калиева вместе с экс-председателем Свердловского райсуда распространяли в интернете видео, дискредитирующие отдельных представителей судебной власти.

Генпрокуратура внесла представление в Дисциплинарную комиссию при Совете судей на Калиеву 28 декабря 2020 года. Её должны были рассмотреть 5 января, однако заседание перенесли по просьбе Калиевой из-за состояния ее здоровья.

В ГКНБ не раз обвиняли Калиеву в том, что она намеренно препятствует работе дисциплинарной комиссии. А 3 марта заявили, что глава ВС «под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения ее вопроса».

На это в Верховном суде ответили, что «заседание комиссии откладывалось ввиду болезни Калиевой, которая подтверждается листком нетрудоспособности, выданным лечебным учреждением».

Верховный суд опроверг все обвинения и заявил, что руководство не может быть причастно к коррупции, так как проект «Местный суд» контролировали международные организации.