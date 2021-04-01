Парк имени погибшей во время пандемии волонтерки Адинай Мырзабековой

Министерство здравоохранения и соцразвития сообщило, что в Бишкеке 3 апреля в 10:30 в парке «Адинай» пройдёт акция в честь Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.

Желающие могут пройти экспресс-тест на ВИЧ, измерить уровень сахара в крови, измерить давление, получить консультацию по отказу от табакокурения, здоровому питанию, ментальному здоровью, оказанию первой медицинской помощи и другие медуслуги.

«Также гостей ждут оздоровительно-развлекательные программы, в музыкальном сопровождении военного оркестра, в частности концерт, флешмоб, мастер-класс по физическим упражнениям, скандинавская ходьба, турниры по шахматам, теннису, армрестлингу. Мероприятие завершится велопарадом», — отметили в минздраве.

Участники акции должны придерживаться санитарно-эпидемиологических правил: носить маски, соблюдать дистанцию не менее метра и пользоваться антисептиком.