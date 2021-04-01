Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Марат Аманкулов, который до 1 апреля был депутатом парламента, выплатил 50 млн сомов на спецсчет ГКНБ в качестве возмещения ущерба государству. По информации ведомства, это только часть ущерба — общую его сумму еще не до конца установили.

«Марат Аманкулов подозревается в незаконном обогащении в период работы на выборных должностях, а также неуплаты соответствующих налоговых платежей. Установлено, что близкими родственниками Марата Аманкулова и аффилированными лицами приобретено дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, совокупная стоимость которых фактически многократно превышают их официальные доходы», — напомнили в ведомстве.

О досудебном производстве в отношении Аманкулова, который был на прошедших выборах в парламент в октябре 2020 года председателем партии «Биримдик», стало известно 19 марта.

По версии ГКНБ, Аманкулов за время работы в политике «нажил дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, совокупная стоимость которых фактически многократно превышает его официальные доходы».

По версии следствия, для сокрытия имущества депутат оформлял все на близких родственников и аффилированных лиц, не имеющих официально подтвержденные доходы. Общая стоимость всех его активов составляет более 1,5 млрд. сомов.

Чем известен Марат Аманкулов

На парламентских выборах в октябре 2020 года Марат Аманкулов был лидером партии «Биримдик». Партию связывали с братом экс-президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбеком Жээнбековым, который баллотировался от «Биримдик» в седьмой созыв.

Депутат Аманкулов стал еще более известен, вызвав негативную реакцию общественности после своего заявления о том, что Кыргызстану «пора возвращаться назад» — видео с его встречи с российскими депутатами появилось в сети незадолго до выборов в парламент.

«Идеология нашей партии — евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни и независимости, они показали, пора уже одуматься и пора уже возвращаться», — говорил политик на видео.

После слов Аманкулова в Бишкеке провели митинг за независимость.На депутата подали жалобу в Центризбирком о снятии с выборов. Однако члены ЦИК решили не снимать Аманкулова с выборов в парламент. Сам он назвал видео «провокацией», и заявил, что слова были вырваны из контекста.

Пост председателя «Биримдик» Аманкулов покинул в декабре 2020 года. Тогда он сообщил, что не планирует вступать в какую-либо партию, оставаясь во фракции СДПК. После начала преследования со стороны ГКНБ Марат Аманкулов написал заявление о сложении полномочий и ЦИК его удовлетворил.