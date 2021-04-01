Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 30 марта встретился с населением Узгенского района Ошской области. На встречу пришли сотни людей.

Глава ГКНБ подтвердил полную передачу Орто-Токойского водохранилища в Джалал-Абадской области Узбекистану. Вместо него Кыргызстану перешли спорные земли. В результате двусторонних переговоров Кыргызстану разрешено использовать 5% воды в Орто-Токое.

*Во время пресс-конференции в Бишкеке Ташиев заявлял, о переходе около 600 гектаров Орто-Токойского водохранилища узбекской стороне, а около 200 гектаров Кыргызской стороне. Земли переданные кыргызской стороне: село Кок-Терек 105 гектаров, участок Баястан в Ала-Букинском районе 212 гектаров, участок Ак-Таш который относится к Кара-Суу, Унгар-Тоо 35 гектаров и 25 гектаров на участке Кара-Белес.

Строительство Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища началось в 1941 году и закончено после войны. Водохранилище строили за счет средств Узбекской ССР и узбекского народа. Бюджет составил 71,7 млн рублей. После распада Советского Союза Узбекистан также использовал водохранилище для полива посевных.На основе соглашения, подписанного в 1992 году кыргызским и узбекским президентами, водохранилище должно было перейти Кыргызстану, но объект перешел только по истечению 24 лет, весной 2016 года. Водохранилище находилось во временном пользовании у соседнего государства.

Орто-Токой. Фото: Дастан Үмөтбай уулу

«Вот таким образом, методом “перетягивания” переписали себе 13 000 гектаров. Результат нашей работы такой. Тем кто, просто занимается очернением или кому завидно, хочу сказать, мы не отдали Узбекистану ни один метр земли», — сказал Ташиев.

Протоколы, принятые в Ташкенте, должны обработать соответствующие государственные службы, а президенты двух стран после подпишут соглашение. Парламент должен будет ратифицировать это соглашение.

Глава ГКНБ сообщил, что недоволен критикой проведенных им переговоров — по его словам, в последнее время «развелось большое количество умников, которые знают все о проблемах приграничных территорий», но понятия не имеют «где находится Кемпир-Абадское водохранилище».

* С 1970 года Узбекистан занимал 5 737 гектаров земель, принадлежащих Кыргызстану. По словам Ташиева, Узбекистан ранее вернул 4100 гектаров — это села Кок-Талаа и Гулпион в Кадамжайском районе, участки Нанай, Падыша-Ата, Кара-Тобо в Аксы, села Уч-Коргон, Чуст в Ала-Букинском районе. Оставшиеся 1300 гектаров были возвращены в ходе переговоров в Узбекистане — это село Таш-Кор, расположенное в Кемпир-Абаде.

Кемпир-Абад

Плотина водохранилища Кемпир-Абад в Кара-Суйском районе Ошской области также передана Узбекистану. Ташиев заверил, что в будущем проблем с водохранилищем не будет, а местное население сможет использовать эту воду.

«Начало воды находится в Салам-Алике. Соглашение заключается в следующем, раньше говорили “не заходи на территорию водохранилища”, не разрешали ловить рыбу. Теперь такого не будет. Живущим возле берега будет разрешено пользоваться водой, можно будет водить скот на водопой, ловить рыбу и поливать посевные с помощью насоса. Ограждения тоже не будет», — объяснил он.

Ташиев добавил, что Узбекистану переданы 50 гектаров земли в начале плотины. Вместо них Кыргызстан получил земли на другой территории.

«Если говорить открыто, в начале плотины были 50 гектаров, принадлежащие нам, они попросили эту землю. Попросили, в общем 100 гектаров, я оказывается, сказал “мейли” и согласился. Позже специалисты, которые сопровождали меня сказали: “нельзя отдавать 100 гектаров, там находятся наши погранзаставы”. Таким образом, отдали 50 гектаров», — сказал он.

Глава ГКНБ считает, что в приграничных вопросах не может быть «победившей или проигравшей» стороны.

«Те кто “не следят за языком” пишут, что “Кыргызстан проиграл” или “Узбекистан выиграл”. Я так скажу! Когда решаются проблемы приграничных территорий, никто не побеждает и не проигрывает. В дальнейшем не будет неуточненных земель, останется только понятие “граница”», — сказал он.