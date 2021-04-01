Фото: Скриншот с прямого эфира издания T-Media

В Оше пять партий, принимающих участие в предвыборной гонке на местных выборах, провели 31 марта пресс-конференцию. Они обвиняют партию «Ата-Журт Кыргызстан» в использовании админресурса и подкупе голосов.

Представители партий «Бутун Кыргызстан», «Улуу-Журт», «Бир Бол», «Республика» и «Улуттар Биримдиги» рассказали, что регистрируются нарушения, «такие же, как и на прошлых выборах». Они недовольны тем, что к этой партии не применяется никаких мер.

«Подкупаются голоса, как и раньше. Представители власти открыто агитируют людей. Например, где-то открыто проводят работы и привозят щебень. “Раздают” обещания. Это все противозаконно», — сказал один из представителей партии «Бутун Кыргызстан».

Доказательства от партий

На пресс-конференции партии предоставили четыре записи, где, предположительно, отражены доказательства нарушений. На самой первой записи неизвестная женщина обращается к главам квартальных комитетов и требует привести на центральную площадь по 10 человек.

По словам представителей партий, голос принадлежит главе муниципального территориального управления «Курманжан датка» Венере Сулаймановой. Они считают, что Сулайманова собирала людей на площади для партии «Ата-Журт Кыргызстан».

«Уважаемые руководители квартальных комитетов! Приводите сегодня к половине второго по 10 человек. Должна быть 100% явка. Примем по спискам, посчитаем каждого вашего человека. Пусть каждый из вас приводит, Куба примет по спискам. Каждый из вас должен подойти и передать Кубе, сказав: “Вот он”», — говорит вышеуказанная женщина.

На второй записи неизвестный женский голос говорит, что за предоставленные списки и людей партия «Ата-Журт»* выдаст деньги. Также она просит предоставить точные списки избирателей. По ее словам, проверку списка будет проводить не она, а представители штаба.

По мнению представителей партий, голос принадлежит председателю избирательного участка №5305 Мээрим Мамыровой. Вышеуказанная аудиозапись была распространена в соцсетях 29 марта. Но в беседе с «Клооп» Мээрим Мамырова озвучила свою версию, назвав аудиосообщение монтажом. УВД Оша проводит проверку аудиозаписи.

*Возможно, речь идет именно о партии «Ата-Журт Кыргызстан», так как партия «Ата-Журт» отказалась от участия в выборах в Ошский городской кенеш.

В третьей записи автор видео рассказывает о том, что партия «Ата-Журт Кыргызстан» занимается подкупом голосов и привозит щебень.

На следующей записи неизвестные женщины раздают жителям продукты и называют при этом имя вице-мэра города Ош Жасура Азимова.

«Жасур Максудович, наш парень. […] Вот это все передал Жасур», — сказала одна из женщин. Ранее издание T-Media 29 марта распространило видео, где Азимов проводит собрание в школе имени Фрунзе города Оша.

Один из жителей, пришедший за продуктами, на вышеуказанной записи упомянул школу: «Да, в школе было собрание».

Сам Азимов тогда сказал, что его пригласили на мероприятие сами родители, и он пришел выслушать их проблемы. По словам директора школы, агитация в тот день не проводилась, они обсуждали задачи и планы на третью четверть.

«Ощущение, что сам президент ведет агитацию»

Представитель партии «Республика» Азат Мусаев рассказал о встрече мэра Оша Таалайбека Сарыбашова с президентом Садыром Жапаровым. Результатом встречи стала программа мэра, которую одобрил президент.

Мусаев задался вопросом, почему же «главе государства нужно было встретиться с Сарыбашовым именно сейчас».

«Такое ощущение, что наш президент занимается агитацией. Народ думает, что Сарыбашов должен еще 4 года проработать с этой программой. Если Садыр Жапаров не допустит вмешательства [местной] власти в предстоящие выборы, не допустит использования админресурса, тогда народ поверит ему», — сказал он.

Информацию о встрече президента с Таалайбеком Сарыбашовым подтвердил пресс-секретарь мэрии Азамат Абсаттаров изданию «Азаттык» . По его словам, на встрече не обсуждались вопросы, касающиеся выборов. Также он опроверг информацию о вмешательстве городских властей в предстоящие выборы.

Обращение к президенту

Лидер партии «Улуу-Журт» Мирлан Орозбаев обратился к президенту Садыру Жапарову и потребовал принять меры по предвыборным нарушениям.

«Вы, когда приносили присягу, говорили: “всю ответственность беру на себя, в дальнейшем не будет нарушений”. Вот [нарушения] снова происходят. Во всех семи областях есть ваши кураторы, они хорошо знают все факты. Не нужно ехать в Ош или в Нарын, чтобы удостовериться, зайдите в соседний кабинет и спросите, фактов достаточно», — сказал он.

Орозбаев сказал, что партиям надоело предоставлять факты, добавив: «Дальше сами находите».

«Мы впятером сидим здесь, делали записи, обрезаем, чтобы предоставить [в кратком виде]. Вы думаете, нам нечего делать? Мы будем заниматься предвыборными делами, или как спецназ, будем охранять штабы другой партии?» — задался вопросом Орозбаев.

«Меры не принимаются»

Представители партий ранее обращались во все соответствующие органы по вышеуказанным фактам. Но до сих пор не приняты меры, чем они крайне недовольны. По этой причине они обвинили представителей власти в «безразличии» к сложившейся ситуации.

«Или это безразличие со стороны силовых органов, или это привычка прислуживать властям?! Но нас это не устраивает», — подчеркнул лидер партии «Улуу-Журт» Мирлан Орозбаев.

«Генеральная репетиция» парламентских выборов

11 апреля кыргызстанцы выберут депутатов местных кенешей, которые будут принимать важные решения на местном уровне.

Выборы будут проходить в 28 городских (в том числе в Бишкеке и Оше) и 420 айыльных кенешах. В то время, как в айыльные кенеши баллотируются в основном самовыдвиженцы, в городские кенеши идут кандидаты от политических партий.

В результате выборов, 796 депутатов получат мандаты в 28 горкенешах. В их полномочия будут входить, в том числе, и принятие законов, вопросы образования, здравоохранения и бюджета на местном уровне.

Эксперты называют местные выборы «генеральной репетицией выборов в Жогорку Кенеш». На основе этого можно прогнозировать, например, явку или процент поддержки провластных партий на предстоящих парламентских выборах.

Согласно Конституционному закону, который принял парламент 22 октября 2020 года, выборы в Жогорку Кенеш должны быть «объявлены в соответствии с законодательством Кыргызстана, но не позднее 1 июня 2021 года». При этом, по словам президента Садыра Жапарова, парламентские выборы могут пройти в Кыргызстане позже — в октябре 2021 года.

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