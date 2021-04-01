В Министерстве транспорта и дорог 1 апреля «Клоопу» сообщили, что директора Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбека Кокочарова и его заместителей освободили от занимаемых должностей.

Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Улукбек Марипов 23 марта.

В Минтрансе отметили, что увольнения связаны с реорганизацией госагентства, так как Госстрой, согласно новой структуре правительства находится в ведении Минтранса.

19 марта премьер-министр Улукбек Марипов на выездном заседание в «Бишкекглавархитектуре» объявил выговор Кокочарову за нарушение сроков исполнения его поручений.

Урматбека Кокочарова назначили на должность директора Госстроя 18 февраля 2020 года. До этого он занимал должность заместителя директора.

Кокочаров также был одним из свидетелей по делу о реконструкции исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате. В деле было шесть обвиняемых в коррупции, в том числе экс-глава правительства Сапар Исаков и экс-заведующая отделом аппарата президента Мира Карыбаева.

* 7 декабря 2020 года Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций в отношении Исакова и Карыбаевой и отправил дело на пересмотр. Ранее эти инстанции признали их виновными в коррупции и злоупотреблении положением.

На суде по этому делу 20 августа 2020 года Исаков сказал, что Кокочарова сделали главой Госстроя за сотрудничество со следствием и показания против него.