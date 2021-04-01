Медиаэксперт Елена Баялинова на своей странице в фейсбуке 31 марта сообщила, что музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева может остаться без электроснабжения.

По ее словам, такая судьба может постигнуть музей из-за задолженности перед ОАО «Северэлектро» в размере более 100 тыс сомов.

Баялинова добавила, что в администрации музея ей сообщили о том, что уже внесен долговой аванс в размере 30 тысяч сомов вместе с письмом отсрочить выплату долга до 15 апреля. Однако в «Северэлектро» пока не ответили на письмо музея.

На информацию об отключении света в музее ИЗО отреагировал премьер-министр Улукбек Марипов.

«Вопрос о погашении задолженности за потребленную электроэнергию будет решаться без отключения света», — сообщили в правительстве.

Музей уже не первый раз сталкивается с инфраструктурными проблемами. В ноябре 2020 года музей оказался затопленным из-за ливневых дождей.

Тогда заместитель директора Кубат Каработоев сообщил, что на ремонт системы и паркета понадобится не менее 100 тысяч сомов. Заливает музей при этом не впервые: починить всю систему ливневого отвода не могут много лет.

КНМИИ имени Гапара Айтиева — главный музей художественных произведений Кыргызстана. В нем хранится около 18 тысяч картин, скульптур, а также уникальная коллекция многовекового кыргызского декоративно-прикладного творчества и коллекция картин известных русских художников 18-20 веков.