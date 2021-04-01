Глава Госкомитета нацбезопасности 1 апреля опубликовал в своем фейсбуке ответ на заявление экс-министра иностранных дел Таджикистана Хамрохона Зарифи.

Ранее таджикский политик раскритиковал Ташиева и его предложение обменять анклав Ворух в Исфаринском районе Таджикистана на участок в Баткенской области Кыргызстана.

Председатель ГКНБ считает, что Зарифи озвучил «свои обиды» и в это заявление нужно «внести ясность».

«Как глава правительственной делегации, я вручил наши предложения по решению анклава “Ворух” моему коллеге уважаемому Саймумин Сатторовичу в руки в присутствии членов делегации обеих сторон и всё, больше ни одно слово в адрес нашей близкой соседней страны», – пояснил он.

По его мнению, Хамрохон Зарифи показал свои «низкую культуру и враждебное отношение», предположительно, из-за того, что Ташиев не согласился на условия, «которые не отражают интересы страны».

Глава ГКНБ призвал не поддаваться на провокации и быть дружественно настроенным к народу Таджикистана.

«Сколько хотите обливайте меня грязью, но мой Великий Кыргызский Народ не трогайте, пожалуйста!» – заключил он.

Уважаемые Кыргызстанцы! Один аксакал Хамрахон Зарифи из Таджикистана написал свои обиды про меня по вопросам... Опубликовано Камчыбеком Ташиевым Среда, 31 марта 2021 г.

Позже Хамрохон Зарифи написал еще один пост с обращением к Ташиеву, заявив, что он «никогда не говорил ничего плохого о великом кыргызском народе, его древней и богатейшей культуре».

По его словам, народы Таджикистана и Кыргызстана не только соседи, но и имеют родственные связи, а у самого Зарифи «сотня уважаемых друзей в этой стране».

«В то же время не приемлю потворства и не допускаю возможности кому бы то ни было топорно решать территориальный вопрос, от которого зависит будущее моего народа. Как можно закрыть Ворух железной стеной или выгнать его жителей с их древний земли, где столетиями в могилах покоятся их предки, отцы и деды не одного поколения, априори разрушая дух и историческое наследие народа?» – написал он.

Бывший министр упрекнул Ташиева в том, что тот предлагает «нелепые и абсурдные варианты» решения вопроса, а также нарушает этические нормы, разглашая содержание проводимых переговоров на пресс-конференции «без согласования с другой стороной».

Заявление Зарифи

Экс-глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи. Фото: Asia-Plus

Экс-глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи 30 марта опубликовал заявление, в котором сообщил, что прочитал выступление Ташиева по итогам первого раунда переговоров Таджикистана и Киргизии по вопросам госграницы.

Он назвал его «полным бредом» и привел в своем посте факты из биографии главы ГКНБ, в том числе – о его попытке перелезть через забор Белого дома во время митинга по вопросу национализации рудника Кумтор и последствиях тех событий.

«Не буду вдаваться во все подробности его биографии – и так все понятно по этим эпизодам. Так вот, этот горе-политик вопреки всем канонам переговорного процесса, этики и уважения к себе и членам делегации другого государства, вспоминая свое нашествие на “Белый дом”, решил испытать этот опыт на территории другого суверенного государства», – написал он.

В своем заявлении Зарифи отмечает, что земля Воруха скалистая и не любит «скалистых персон».

«Территория Таджикистана и ее граница – это не забор “Белого дома”, чтобы с пьяными дружками ее перелезть и выгнать очередного законно избранного президента Кыргызстана. Это вы в Киргизии почти каждый год устраиваете бунты, называя это балагурство революцией, смещаете очередного президента, воспринимая его не как лидера страны, а как главу банды соседнего аула, и если он не успевает сбежать из страны – сажаете в тюрьму. Потом ночами не спите в ожидание того, что он выйдет из тюрьмы с помощью других бунтовщиков и посадят уже вас», – пишет экс-глава МИД Таджикистана.

Он заявил, что Таджикистан никогда не считал Ворух анклавом, так как он принадлежит их государству «согласно всем историческим документам, политическим и географическим картам».

По его словам, вопрос о возвращении каких-либо земель Таджикистану не стоит, так как, на самом деле, кыргызская сторона оккупировала таджикские земли.

«Часть территории нынешней Баткенской области де-юре была территорией Таджикистана и в период советской власти воспринималась как административные деления, куда пускали кочевников и их скот (обратите внимание – на таджикские пастбища!). Впоследствии часть этих кочевников оседала на исконно таджикских территориях, они обзаводились семьями, строили дома и мирно жили рядом со своими таджикскими братьями», – написал Зарифи.

Он выразил возмущение тем, что Таджикистану предлагают «их же земли в обмен на части других таджикских земель».

Бывший министр заявил, что понимает, как председателю ГКНБ Таджикистана Саймумину Ятимову «сложно вести переговоры с “непрофессионалом”».

«Вполне очевидно, что с подобным контингентом он сталкивается по долгу своей службы более сорока лет. И неровен час, как в кинофильме известного советского режиссера Говорухина “Место встречи изменить нельзя”, он произнесёт фразу: “Горбатый! На выход!”» – написал таджикский политик.

В заключение Хамрохон Зарифи отметил, что его заявления являются не позицией правительства Таджикистана, а лишь его гражданской позицией.

Обмен с Таджикистаном

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 26 марта заявил, что Кыргызстан предложил обменять анклав Ворух на участки в Лейлекском и Баткенском районах.

По его словам, переговоры с Таджикистаном по делимитации госграницы продолжаются.

«У нас спорный момент — анклав Ворух. Мы предлагаем определить границу анклава, чтобы она не увеличилась, и готовы дать дорогу в обход села Ак-Сай. Или обменять анклав на другие участки в Лейлекском и Баткенском районах», — рассказал Ташиев.

На этой пресс-конференции Ташиев рассказывал о результатах межгосударственных переговоров между Душанбе и Бишкеком по определению границ, прошедших 16-17 марта в Гулистоне.

Глава спецслужб Кыргызстана также затронул вопросы контрабанды ГСМ на таджикско-кыргызской границе. По его словам, пока не будут решены пограничные вопросы, контрабанда будет остановлена с двух сторон, хоть ранее власти лояльно к этому относились.

«Сейчас в Таджикистан не проходит ни литра ГСМ. И из Таджикистана не проходит продукция. После решения пограничных вопросов будут ослабления, начнем работать», – сказал Ташиев.

По итогам кыргызско-узбекских переговоров, по словам Ташиева, Кыргызстан получил почти 8 тысяч гектаров земли.

Официальная таджикская сторона до сих пор не ответила на предложение кыргызской.

Приграничный вопрос

Споры на приграничных территориях между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят уже долгие годы. По данным Госпогранслужбы, за 2020 год было зафиксировано 12 инцидентов на границе Кыргызстана с соседними государствами. При этом, девять из этих инцидентов произошли на кыргызско-таджикском участке госграницы.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы 519 км, остальная же линия остается неуточненной. Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.

Анклав Ворух – территория Таджикистана в той же Баткенской области Кыргызстана. Там на 130 квадратных километрах проживает около 35 тысяч человек. Жители анклава и прилегающих территорий взаимно обвиняют друг друга в заселении спорных участков, на использование которых наложено вето.

Кроме того, по территории Кыргызстана проходит дорога, связывающая Таджикистан с Ворухом. Она имеет статус транзитной: на ней нет КПП и погранконтроля. Но жители кыргызских сел, через которые она проходит, недовольны, что ее не контролируют пограничники.

Из-за этой дороги жители кыргызского села Ак-Сай оказались отрезаны от остальной территории собственной страны, так как единственный путь, связывающий Лейлекский район с остальным Кыргызстаном, лежит через Ворух. Построить объездную дорогу не дает таджикская сторона: территория, на которой должна пройти трасса, тоже спорная.

Еще одна причина конфликтов в Ворухе – водозабор Торткульского водохранилища. С его помощью можно контролировать реку, которая обеспечивает водой земледельцев обеих стран. И обе страны претендуют на водозабор, чтобы использовать его в своих интересах.

В марте 2019 года в анклаве в результате конфликта из-за строительства дороги Ак-Сай – Тамдык погибли двое человек, 20 были ранены. В июле 2019 года в Ворухе произошел конфликт из-за продажи газа: один человек пострадал в драке.

В тот же месяц из-за установки флагштока на неописанном участке границы возле надписи «Ворух» началась стрельба: из огнестрельного оружия ранен один военнослужащий, также пострадали милиционер и двое гражданских.

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