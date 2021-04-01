Глава Госкомитета нацбезопасности 1 апреля опубликовал в своем фейсбуке ответ на заявление экс-министра иностранных дел Таджикистана Хамрохона Зарифи.
Ранее таджикский политик раскритиковал Ташиева и его предложение обменять анклав Ворух в Исфаринском районе Таджикистана на участок в Баткенской области Кыргызстана.
Председатель ГКНБ считает, что Зарифи озвучил «свои обиды» и в это заявление нужно «внести ясность».
«Как глава правительственной делегации, я вручил наши предложения по решению анклава “Ворух” моему коллеге уважаемому Саймумин Сатторовичу в руки в присутствии членов делегации обеих сторон и всё, больше ни одно слово в адрес нашей близкой соседней страны», – пояснил он.
По его мнению, Хамрохон Зарифи показал свои «низкую культуру и враждебное отношение», предположительно, из-за того, что Ташиев не согласился на условия, «которые не отражают интересы страны».
Глава ГКНБ призвал не поддаваться на провокации и быть дружественно настроенным к народу Таджикистана.
«Сколько хотите обливайте меня грязью, но мой Великий Кыргызский Народ не трогайте, пожалуйста!» – заключил он.
Позже Хамрохон Зарифи написал еще один пост с обращением к Ташиеву, заявив, что он «никогда не говорил ничего плохого о великом кыргызском народе, его древней и богатейшей культуре».
По его словам, народы Таджикистана и Кыргызстана не только соседи, но и имеют родственные связи, а у самого Зарифи «сотня уважаемых друзей в этой стране».
«В то же время не приемлю потворства и не допускаю возможности кому бы то ни было топорно решать территориальный вопрос, от которого зависит будущее моего народа. Как можно закрыть Ворух железной стеной или выгнать его жителей с их древний земли, где столетиями в могилах покоятся их предки, отцы и деды не одного поколения, априори разрушая дух и историческое наследие народа?» – написал он.
Бывший министр упрекнул Ташиева в том, что тот предлагает «нелепые и абсурдные варианты» решения вопроса, а также нарушает этические нормы, разглашая содержание проводимых переговоров на пресс-конференции «без согласования с другой стороной».
Заявление Зарифи
Экс-глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи 30 марта опубликовал заявление, в котором сообщил, что прочитал выступление Ташиева по итогам первого раунда переговоров Таджикистана и Киргизии по вопросам госграницы.
Он назвал его «полным бредом» и привел в своем посте факты из биографии главы ГКНБ, в том числе – о его попытке перелезть через забор Белого дома во время митинга по вопросу национализации рудника Кумтор и последствиях тех событий.
«Не буду вдаваться во все подробности его биографии – и так все понятно по этим эпизодам. Так вот, этот горе-политик вопреки всем канонам переговорного процесса, этики и уважения к себе и членам делегации другого государства, вспоминая свое нашествие на “Белый дом”, решил испытать этот опыт на территории другого суверенного государства», – написал он.
В своем заявлении Зарифи отмечает, что земля Воруха скалистая и не любит «скалистых персон».
«Территория Таджикистана и ее граница – это не забор “Белого дома”, чтобы с пьяными дружками ее перелезть и выгнать очередного законно избранного президента Кыргызстана. Это вы в Киргизии почти каждый год устраиваете бунты, называя это балагурство революцией, смещаете очередного президента, воспринимая его не как лидера страны, а как главу банды соседнего аула, и если он не успевает сбежать из страны – сажаете в тюрьму. Потом ночами не спите в ожидание того, что он выйдет из тюрьмы с помощью других бунтовщиков и посадят уже вас», – пишет экс-глава МИД Таджикистана.
Он заявил, что Таджикистан никогда не считал Ворух анклавом, так как он принадлежит их государству «согласно всем историческим документам, политическим и географическим картам».
По его словам, вопрос о возвращении каких-либо земель Таджикистану не стоит, так как, на самом деле, кыргызская сторона оккупировала таджикские земли.
«Часть территории нынешней Баткенской области де-юре была территорией Таджикистана и в период советской власти воспринималась как административные деления, куда пускали кочевников и их скот (обратите внимание – на таджикские пастбища!). Впоследствии часть этих кочевников оседала на исконно таджикских территориях, они обзаводились семьями, строили дома и мирно жили рядом со своими таджикскими братьями», – написал Зарифи.
Он выразил возмущение тем, что Таджикистану предлагают «их же земли в обмен на части других таджикских земель».
Бывший министр заявил, что понимает, как председателю ГКНБ Таджикистана Саймумину Ятимову «сложно вести переговоры с “непрофессионалом”».
«Вполне очевидно, что с подобным контингентом он сталкивается по долгу своей службы более сорока лет. И неровен час, как в кинофильме известного советского режиссера Говорухина “Место встречи изменить нельзя”, он произнесёт фразу: “Горбатый! На выход!”» – написал таджикский политик.
В заключение Хамрохон Зарифи отметил, что его заявления являются не позицией правительства Таджикистана, а лишь его гражданской позицией.
Обмен с Таджикистаном
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 26 марта заявил, что Кыргызстан предложил обменять анклав Ворух на участки в Лейлекском и Баткенском районах.
По его словам, переговоры с Таджикистаном по делимитации госграницы продолжаются.
«У нас спорный момент — анклав Ворух. Мы предлагаем определить границу анклава, чтобы она не увеличилась, и готовы дать дорогу в обход села Ак-Сай. Или обменять анклав на другие участки в Лейлекском и Баткенском районах», — рассказал Ташиев.
На этой пресс-конференции Ташиев рассказывал о результатах межгосударственных переговоров между Душанбе и Бишкеком по определению границ, прошедших 16-17 марта в Гулистоне.
Глава спецслужб Кыргызстана также затронул вопросы контрабанды ГСМ на таджикско-кыргызской границе. По его словам, пока не будут решены пограничные вопросы, контрабанда будет остановлена с двух сторон, хоть ранее власти лояльно к этому относились.
«Сейчас в Таджикистан не проходит ни литра ГСМ. И из Таджикистана не проходит продукция. После решения пограничных вопросов будут ослабления, начнем работать», – сказал Ташиев.
По итогам кыргызско-узбекских переговоров, по словам Ташиева, Кыргызстан получил почти 8 тысяч гектаров земли.
Официальная таджикская сторона до сих пор не ответила на предложение кыргызской.
Приграничный вопрос
Споры на приграничных территориях между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят уже долгие годы. По данным Госпогранслужбы, за 2020 год было зафиксировано 12 инцидентов на границе Кыргызстана с соседними государствами. При этом, девять из этих инцидентов произошли на кыргызско-таджикском участке госграницы.
Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы 519 км, остальная же линия остается неуточненной. Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.
Анклав Ворух – территория Таджикистана в той же Баткенской области Кыргызстана. Там на 130 квадратных километрах проживает около 35 тысяч человек. Жители анклава и прилегающих территорий взаимно обвиняют друг друга в заселении спорных участков, на использование которых наложено вето.
Кроме того, по территории Кыргызстана проходит дорога, связывающая Таджикистан с Ворухом. Она имеет статус транзитной: на ней нет КПП и погранконтроля. Но жители кыргызских сел, через которые она проходит, недовольны, что ее не контролируют пограничники.
Из-за этой дороги жители кыргызского села Ак-Сай оказались отрезаны от остальной территории собственной страны, так как единственный путь, связывающий Лейлекский район с остальным Кыргызстаном, лежит через Ворух. Построить объездную дорогу не дает таджикская сторона: территория, на которой должна пройти трасса, тоже спорная.
Еще одна причина конфликтов в Ворухе – водозабор Торткульского водохранилища. С его помощью можно контролировать реку, которая обеспечивает водой земледельцев обеих стран. И обе страны претендуют на водозабор, чтобы использовать его в своих интересах.
В марте 2019 года в анклаве в результате конфликта из-за строительства дороги Ак-Сай – Тамдык погибли двое человек, 20 были ранены. В июле 2019 года в Ворухе произошел конфликт из-за продажи газа: один человек пострадал в драке.
В тот же месяц из-за установки флагштока на неописанном участке границы возле надписи «Ворух» началась стрельба: из огнестрельного оружия ранен один военнослужащий, также пострадали милиционер и двое гражданских.