В Аксыйском районе Джалал-Абадской области 1 апреля родила 14-летняя девочка. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев.

По его словам, о произошедшем сообщила врач Аксыйской территориальной больницы. Школьница родила сегодня 1 апреля в районе семь утра. Роженица оказалась жительницей села Кара-Суу Аксыйского района. Издание «Турмуш» написало, что состояние девочки и ребенка «хорошее».

Данный инцидент зарегистрирован по статье «половые отношения с подростком не достигшим 16-летия». Начаты следственные мероприятия. Если отец ребенка совершеннолетний, то за сексуальные отношения с девочкой-подростком ему грозит срок IV категории — от семи лет шести месяцев до десяти лет, а если имело место сексуальное насилие, то наказание должно равняться лишению свободы V категории — от десяти лет до двенадцати лет шести месяцев.