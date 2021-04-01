Пресс-служба ОАО «Северэлектро» сообщила, что в некоторых районах Бишкека, Чуйской и Таласской областях зафиксировали аварийные отключения электроэнергии.

«Над устранением повреждений электрооборудования работают 105 бригад, из них по Бишкеку — 19, по Чуйской области — 53 и по Таласской области — 33», — сообщили в компании.

В «Северэлектро» добавили, что весь персонал компании работает в усиленном режиме для бесперебойного энергоснабжения.

Ранее МЧС сообщало, что в Бишкеке и Чуйской области 1 апреля будет снегопад и шквальный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.