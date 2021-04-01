В кыргызском парламенте снова появились новые депутаты.

ЦИК досрочно прекратила полномочия депутатов Мирлана Бакирова и Марата Аманкулова и выдала мандаты Мейкинбеку Абдалиеву и Равшанбеку Рысбаеву.

Что известно о Мейкинбеке Абдалиеве?

В 2016 году Абдалиев баллотировался от «Онугуу-Прогресс» в парламент и шел 38-м по списку. Сейчас он стал депутатом, но особой информации о том, чем он занимался до прихода в ЖК, нет.

По данным минюста, Абдалиев руководит с 2010 года общественным объединением «Ноокен биримдиги», которое занимается благотворительностью.

Еще он числится в учредителях четырех ОсОО. Самое старое из них — ОсОО «Гарант авто», открытое в 2012 году в Джалал-Абадской области. Оно занимается «розничной торговлей автомобилями и легкотранспортными средствами».

В 2019 году Абдалиев зарегистрировал и возглавил еще два ОсОО — «Все такси», и «Он Груз», деятельность которых значится как «разработка программного обеспечения». Соучредительницей этих ОсОО, зарегистрированных в Бишкеке по одному и тому же адресу, он значится вместе с некой Лайликан Джумашевой.

Последнее по дате регистрации — ОсОО «Все грузы СНГ», его зарегистрировали в феврале 2020 года в Бишкеке. По информации минюста, оно ведет «деятельность грузового автомобильного транспорта», соучредительницей Абдалиева в нем выступает тоже Джумашева.

Что известно о Равшанбеке Рысбаеве?

В 2014 году он был назначен на должность замглавы МЧС. На время выборной гонки-2015 в шестой созыв Рысбаев покидал кресло — баллотировался от СДПК.

После выборов Рысбаев вернулся в свое кресло в конце 2015 года по решению Темира Сариева, тогдашнего премьер-министра. Со сменой руководства в МЧС он не был уволен и находился в должности по настоящее время несмотря на инцидент — в 2019 году Рысбаев во время рейда УОБДД отказывался предъявлять документы на тонированный автомобиль.

По данным минюста, Равшанбек Рысбаев — соучредитель и руководитель кыргызско-китайского ОсОО «Борбаш-Цзин», расположенного в Оше. Оно на стадии регистрации прекращения деятельности, которая обозначена как «деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента».

На регистрации прекращения деятельности находится и ОсОО «Береке-Баткен», которое базировалось в Кызыл-Кие. Рысбаев так же был его учредителем, это ОсОО занималось «деятельностью агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями».

Еще Рысбаев значится учредителем в пяти ОсОО, которые занимаются разным родом деятельности — от охранных предприятий до торговли. Так, он указан в составе учредителей ошского ОсОО Корпорация «Алтын-комур», которое занимается добычей каменного угля.

Он есть в составе и учредителей ОсОО Корпорация «Алтын-Темир» в Ноокатском районе, сфера деятельности которой обозначена как «Деятельность коммерческих, предпринимательских общественных организаций (ассоциаций)». Сейчас это ОсОО на перерегистрации.

*Раньше в него входил бирболовец Алтынбек Сулайманов — депутат 4, 5 и 6 созывов, но сейчас он вышел из состава его учредителей и участников.

Кроме того, в Баткенской области в селе Алга есть ОсОО «Алга-МТЦ», чья деятельность — «Оптовая неспециализированная торговля». По данным минюста, Равшанбек Рысбаев входит в число и его учредителей и участников.

Равшанбек Рысбаев так же — учредитель ошского ОсОО «Легион-ОДА». Оно ведет «деятельность частных охранников и частных охранных бюро». По тому же адресу в Оше зарегистрировано и другое ОсОО, где Рысбаев учредитель и участник — ОсОО «Береке-Базары». Его сфера указана как «Деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента».