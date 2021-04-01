Комитет гражданского контроля (КГК) 1 апреля обратился к агентствам ООН в связи с приостановление полномочий председательницы Верховного суда Гульбары Калиевой.

Правозащитники считают дело Калиевой политическим преследованием и давлением на судебную систему.

В своём обращении КГК отметил, что из-за «вопиющего давления политических ветвей власти на судебную государство находится в опасности».

«Каждый человек имеет право на рассмотрение его дела независимым судом. Гульбара Калиева пользуется доверием общественности. Она внесла огромный вклад в цифровизацию судов для достижения их прозрачности и подотчетности, что является ключевой задачей для борьбы с коррупцией в судебных органах», — говорится в обращении.

Правозащитники напомнили, что Кыргызстан является членом ООН и ратифицировала ряд международных пактов.

«Кыргызстан являясь участником ООН своими действиями нарушает принципы независимости судов, отстраняя от должности председательницы Верховного суда на основании искусственно сфабрикованного уголовного дела.

Устав ООН гарантирует, что страны-участницы обязаны создать условия, при которых может соблюдаться справедливость, с тем чтобы обеспечить международное сотрудничество в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам без каких-либо различий», — отметили они.

Правозащитники подчеркнули, что ликвидация президентом и депутатами VI созыва независимой судебной системы равнозначна ликвидации государственности и может повлечь за собой ухудшение государственной защиты прав человека и законности, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Решение парламента и дисциплинарной комиссии

4 марта дисциплинарная комиссия при Совете судей разрешила привлечь Калиеву к уголовной ответственности. Тем самым комиссия удовлетворила представление Генпрокуратуры. Калиеву подозревают в коррупции при разработке и внедрении системы «Местный суд».

Кроме этого, комиссия решила внести президенту предложение об отстранении Гульбары Калиевой от должности председателя Верховного суда.

А 31 марта депутаты парламента удовлетворили представление президента Садыра Жапарова, в котором тот попросил временно приостановить полномочия.

Сейчас и.о. главы Верховного суда является Нургуль Бакирова. Она была заместительницей Калиевой.

Дела в отношении Калиевой

В отношении Калиевой ГКНБ начал два досудебных производства. По делу о коррупции при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы «Местный суд», следователи установили, что Верховный суд заключил «фиктивный» договор с IT-компанией на разработку программного продукта. В ГКНБ заявляли, что у них есть «неопровержимые доказательства» вины Калиевой.

Кроме этого дела, в отношении Калиевой начато досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением». По данным ГКНБ, Калиева вместе с экс-председателем Свердловского райсуда распространяли в интернете видео, дискредитирующие отдельных представителей судебной власти.

Генпрокуратура внесла представление в Дисциплинарную комиссию при Совете судей на Калиеву 28 декабря 2020 года. Её должны были рассмотреть 5 января, однако заседание перенесли по просьбе Калиевой из-за состояния ее здоровья.

В ГКНБ не раз обвиняли Калиеву в том, что она намеренно препятствует работе дисциплинарной комиссии. А 3 марта заявили, что глава ВС «под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения ее вопроса».

На это в Верховном суде ответили, что «заседание комиссии откладывалось ввиду болезни Калиевой, которая подтверждается листком нетрудоспособности, выданным лечебным учреждением».

Верховный суд опроверг все обвинения и заявил, что руководство не может быть причастно к коррупции, так как проект «Местный суд» контролировали международные организации.