Бишкекская территориальная избирательная комиссия (БТИК) 1 апреля провела экстренное заседание по поступившим жалобам. По его итогам было решено снять с предвыборной гонки двух кандидатов от партии «Эмгек» и кандидатку от «Ак Баты».

Кандидаты от «Эмгек»

По данным БТИК, на отдельных кандидатов от политических партий «Эмгек», «Ынтымак» и НДПК пожаловался член политсовета Социально-демократической партии Кыргызстана.

По его словам, перечисленные им кандидаты являются членами СДПК, но были выдвинуты на выборы в БГК от других политорганизаций.

По итогу, БТИК решила отменить регистрацию кандидатов от партии «Эмгек» Анары Мамбетовой (начальница МТУ № 17) и Марлена Токтоналиева (начальник МТУ № 15) за несоблюдение порядка выдвижения, предусмотренного законом «О выборах депутатов местных кенешей».

Кандидатка от «Ак Баты»

В БТИК сообщили, что в СМИ было опубликовано видео с массового спортивного мероприятия (турнира по футболу среди жителей жилмассива Ак-Бата), где бесплатно раздавалась еда. Турнир проводился партией «Ак Бата» в присутствии кандидатов Наримана Тюлеева и Ыргал Кадыралиевой.

По итогу БТИК отменила регистрацию кандидатки в депутаты от партии «Ак Бата» Ыргал Кадыралиевой. Кроме того, партии вынесли письменное предупреждение за нарушение правил ведения предвыборной агитации.

Жалоба на Asia-News

На заседании также рассмотрели жалобу на нарушение правил проведения предвыборной агитации со стороны газеты Asia-News.

В газете было опубликовано интервью с действующим депутатом парламента и лидером партии «Ынтымак» Марленом Маматалиевым без исходных данных.

Бишкекская ТИК посчитала данную статью агитационным материалом и вынесла письменное предупреждение газете.

«Генеральная репетиция» парламентских выборов

11 апреля кыргызстанцы выберут депутатов местных кенешей, которые будут принимать важные решения на местном уровне.

Выборы будут проходить в 28 городских (в том числе в Бишкеке и Оше) и 420 айыльных кенешах. В то время, как в айыльные кенеши баллотируются в основном самовыдвиженцы, в городские кенеши идут кандидаты от политических партий.

В результате выборов, 796 депутатов получат мандаты в 28 горкенешах. В их полномочия будут входить, в том числе, и принятие законов, вопросы образования, здравоохранения и бюджета на местном уровне.

Эксперты называют местные выборы «генеральной репетицией выборов в Жогорку Кенеш». На основе этого можно прогнозировать, например, явку или процент поддержки провластных партий на предстоящих парламентских выборах.

Согласно Конституционному закону, который принял парламент 22 октября 2020 года, выборы в Жогорку Кенеш должны быть «объявлены в соответствии с законодательством Кыргызстана, но не позднее 1 июня 2021 года». При этом, по словам президента Садыра Жапарова, парламентские выборы могут пройти в Кыргызстане позже — в октябре 2021 года.

Перенос выборов

Выборы на местном уровне должны были пройти в Оше, Майлуу-Суу, Караколе, Балыкчы и Токмаке и в отдельных районах Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Ошской областей 12 апреля 2020 года.

Но из-за коронавируса в республике тогда ввели режим чрезвычайной ситуации (который действует до сих пор) и чрезвычайное положение в городах Бишкек, Ош и нескольких районах. Тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о переносе этих выборов на неопределенный срок.

После октябрьских событий и смены власти избранный президент Садыр Жапаров назначил их на 11 апреля 2021 года. Жапаров в интервью КНИА «Кабар» сказал, что «надеется» на то, что депутаты примут решение о проведении референдума по Конституции в один день с выборами в местные кенеши для экономии бюджета.

И депутаты парламента еще до того, как официально закончилось общественное обсуждение проекта основного закона страны, приняли законопроект о референдуме по Конституции в первом чтении. Через два дня после завершения обсуждения официально они приняли его во втором и третьем чтениях за один день, после чего законопроект подписал президент Жапаров.

Известно, что выборы в местные кенеши и референдум по принятию новой редакции Конституции обойдутся бюджету почти в полмиллиарда сомов. Кроме них, должны пройти повторные выборы в парламент — сумма из бюджета, которую планируют потратить на них, неизвестна.

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