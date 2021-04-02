Наталья Черногубова

Первомайский райсуд Бишкека 31 марта признал виновными в коррупции экс-главу Госагентства связи Наталья Черногубова и замглавы Госкомитет информационных технологий и связи Максата Жылышбаева. Оба чиновника оштрафованы на 260 тысяч сомов.

Черногубова и Жылышбаев были задержаны 12 мая и 16 июня 2020 года в рамках дела о продаже радиочастот. Они оба были под домашним арестом.

Максат Жылышбаев

Дело о продаже радиочастот

Фактом коррупции в Госагентстве связи с апреля 2020 года занимается межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ.

По этому делу 12 мая 2020 года задержали экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову — ее подозревали в том, что она была «в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами ГКТиС в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформила лицензию оператора в связи с изменением стандартов».

Вслед за ней арестовали ещё двух сотрудников ГКНБ и двух сотрудников ГКИТиС, а также задержали учредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова. А 15 декабря АКС ГКНБ задержала завотделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого замруководителя аппарата правительства Азамата Араева.

Азамат Араев

В начале декабря 2020 года Черногубовой и ещё нескольким фигурантам уголовного дела изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест.

Позже появилась информация, что к правонарушению мог быть причастен и занимавший на то время пост главы кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев — в этом его подозревал депутат Жанар Акаев. Он потребовал у премьер-министра доказать свою непричастность к коррупции в Госагентстве связи при незаконной продаже лицензии на радиочастоту.

Мухамедкалый Абылгазиев

По словам депутата, при премьер-министре Темире Сариеве 15 МГц продали на аукционе за 1 млрд 500 тысяч сомов, а при премьере Абылгазиеве уже 200 МГц продали за 700 сомов.

Абылгазиев на фоне скандала ушел в отпуск, «чтобы не мешать следствию», а затем вовсе подал в отставку. Официально о том, фигурирует ли Абылгазиев в этом деле, не заявлялось.