Госкомитет национальной безопасности 2 апреля сообщил, что экс-глава Александровского айылного аймака Московского района Чуйской области Б.И.Ю. полностью возместил ранее присвоенные бюджетные деньги в размере в 1,1 млн сомов в доход государства.

По данным ГКНБ, чиновник и начальник МП «Александровка» («Таза-Айыл») Н.С.А. в сентябре 2020 года подписали фиктивный договор о проведении рекультивации и очистки мусорного полигона в селе Александровка Московского района.

«В результате, интересам государства причинен крупный ущерб на сумму более 1,1 млн. сом. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье “Злоупотребление должностным положением”», — отметили в Госкомитете.

В ГКНБ отметили, что спецслужба продолжает мероприятия по установлению аналогичных фактов хищения бюджетных средств.