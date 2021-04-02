Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила о выявленной в ОАО «Международный аэропорт «Манас» и в аэродромной службе его ошского филиала преступной схеме, которой будет заниматься ГСУ ГКНБ.

Речь о реконструкции перрона авиахаба и его коммуникаций, которая проходила с сентября 2020 года по январь 2021 года. Ее курировали ответственные лица ОАО «Международный аэропорт «Манас» и аэродромной службы ошского филиала этого акционерного общества.

По версии следствия, акты приемки выполненных работ они приняли без производственных калькуляций, счетов-фактур, закупочных актов и товарно-транспортных накладных на материалы. Что нарушило законодательство и нанесло ущерб аэропорту.

«В ходе проверки с привлечением специалистов подразделений Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций выявлено завышение стоимости материалов и выполненных подрядной организацией работ на сумму 3,4 млн сомов, а также установлено некачественное асфальтобетонное покрытие отдельных участков перрона аэропорта «Ош», принятого в эксплуатацию Ошским межрегиональным управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности в нарушение требований нормативных правовых актов», — отмечают в пресс-службе.

Факты зарегистрировали в ЕРПП по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации». Материалы проверки Генпрокуратура передала для дальнейшего расследования в ГСУ ГКНБ.