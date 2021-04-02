Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева 23 марта дала интервью проекту «В рамках закона». В нём она рассказала нарушениях на прошедших выборах и роли теледебатов в формировании гражданской осознанности у избирателей.

Также Джурабаева рассказала о причинах низкой явки на выборах и сказала, что референдумы специально привязывают к различным выборам, чтобы обеспечить необходимую явку.

О низкой явке на выборах

По мнению Джурабаевой, заставлять людей ходить на выборы, вводя штрафы — это неприемлемо.

«Во-первых у нас большое количество голосующих находятся за рубежом — это мигранты. Даже в условиях пандемии мигрантов достаточно большое количество за рубежом […] Они могут голосовать в консульствах, но у нас их нет в каждом городе. […] Наверное задача активизации лежит на государстве и политических элитах», — сказала она.

Джурубаева отмечает, что вина за низкую явку на выборах лежит как на политиках, так и на избирателях. По её мнению, из-за того что политики обманывают и не отвечают ожиданиям, избиратели в них разочаровываются.

О референдуме

По мнению Джурабаевой, референдумы специально привязывают к различным выборам, чтобы обеспечить необходимую явку. 11 апреля, одновременно с выборами в местные кенеши, пройдет и референдум по изменению Конституции.

«В 2016 году*, когда был референдум, там, где не было местных выборов, явка была менее 30%**. А там, где проходили выборы в местные кенеши, явка была нормальной. То есть, люди автоматически брали и голосовали», — сообщила она.

*Джурабаева имеет ввиду референдум по изменению Конституции при президентстве Алмазбека Атамбаева. Тогда, согласно внесенным поправкам, усиливалась роль премьер-министра, а Кыргызстан отказался от приоритета международных договоров в сфере прав человека над законодательством страны.

**Чтобы признать референдум состоявшимся, нужно чтобы проголосовало 30% и выше от числа зарегистрированных избирателей.

Джурабаева подчеркнула, что по закону никто не может принуждать избирателя голосовать. Избиратель сам решает, голосовать на референдуме или нет.

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О важности дебатов

Высказалась Джурабаева и о дебатах кандидатов. Обычно такие проходили на КТРК или ЭлТР, но на выборах в местные кенеши пока были проведены только онлайн-дебаты.

«Нет единого подхода насчёт этого (…) В равной степени всем будет предоставлена возможность выступить в этих дебатах. Если при таких условиях — то почему не разрешить. Более того, гостелеканалам это позволило бы более интересные форматы проводить (…) а частные телеканалы могли бы это монетизировать», — сказала она.

По мнению Джурабаевой, хорошо проведенные дебаты могли бы убедить избирателей пойти на выборы.

«То есть избиратель посмотрел там-здесь, послушал бы, кто как отвечает и придя на участок, даже когда ему дали деньги, он, зная про тайну голосования, проголосовал бы так, как считает нужным. Он бы подумал, да, вот эти вот кандидаты, которые вот так и так отвечали, у них в программе есть вот это, они как раз в моей повестке. Они это реализуют. И тогда снижалось бы влияние подкупа и админресурса», — отметила она.

Гульнара Джурабаева и Фатима Якупбаева, «В рамках закона».

Гостелеканалы не нужны

Джурабаева считает, что телеканалы финансируемые из республиканского бюджета, не нужны. Она привела в пример ОТРК — телекорпорацию, которая включает в себя несколько телеканалов.

«В поле, где СМИ друг с другом конкурируют и только этот нерыночный игрок. Ему нет необходимости бороться за зрителя, он его и так получит, в том числе и финансирование […] А общественный наблюдательный совет при ОТРК не выполняет в полной мере, те функции которые на них возложены», — отметила она.

Про аннулированные выборы в парламент

Высказалась Джурабаева и про аннулированные парламентские выборы, итоги которых привели к политическому кризису и смене власти в стране.

«Это было надругательство над выборами. И самое страшное то, что безответственность политических элит продолжается. Я не могу сказать, что у нас люди поменялись. Просто единственная надежда, что стало много-много осколков — они друг с другом борются, и это, каким-то образом, приведёт к каким-то результатам. А может и нет», — сказала Джурабаева.

Про фотографирование бюллетеней

Джурабаева отметила, что фотографировать бюллетень запрещено, так как это нарушает норму тайну голосования.

*Такие факты не раз фиксировали наблюдатели «Клоопа» на прошедших парламентских и президентских выборах.

«Если нет тайны голосования, то нет свободных выборов. Тогда это не выборы, а имитация. Если человек фотографирует свою бюллетень, то вполне возможно на него оказывает давление админресурс или подкуп. Никто не должен раскрывать свою тайну голосования, особенно в этот же день, потому что это сопряжено с другими вещами», — подчеркнула она.

Но при этом, по её словам, в законодательстве не прописаны нормы, согласно которым можно отменить итоги голосования из-за массовых нарушений тайны голосования.

По мнению Джурабаевой, такие нормы не могут быть прописаны в законодательстве из-за того, что ЦИК — это Конституционный орган «некое подобие суда».

«Нужно исследовать все обстоятельства, которые сопутствовали нарушению тайны голосования, в том числе и массовость этого явления Смогли ли воспрепятствовать этому, а возможно эту бюллетень даже не дали вбросить, мы же не знаем. Все эти сопутствующие факторы могут стать основанием для того, чтобы принять решение об отмене итогов голосования на данном участке. То есть, если это [нарушение тайны голосования] являлось таким определяющим, и в целом нарушало избирательный процесс, то тогда да [отменять]», — сказала она.

Про работу АСУ на участках

По мнению Джурабаевой, нынешняя система считывания голосовов намного лучше предыдущих, так как она исключает вброс нескольких бюллетеней.

Она подчекнула, что гарантийные сроки АСУ (автоматически считывающие урн) уже закончились, но они корректно работают*.

* На президентских выборах во многих участках по всей стране происходили сбои в работе АСУ. Согласно закону о выборах, если в работе АСУ происходит сбой, то её необходимо заменить на запасную АСУ составив акт. Если при работе и запасной АСУ будут сбои, то вместо неё устанавливают обычную урну для голосования, также составив акт. При этом устанавливать обратно АСУ, которая ранее дало запрещается. Но на некоторых участках это не соблюдалось.

«Благодаря АСУ сразу в день голосования на данном участке можно зайти на сайт и увидеть сколько проголосовало, как распределились голоса. Итоговый отчёт отсканированный и отсканированный протокол этого участка», — отметила Джурабаева.

По её словам, перед парламентскими выборах в октябре 2020 года велась кампания, чтобы подорвать доверие к технологиям, которые используются на выборах, в том числе АСУ.

«Они хотели подорвать доверие к выборам и в первую очередь к этим технологиям. До сих пор у определенных групп есть такое желание, потому что намного удобнее, проще и дешевле, когда этих технологий нет. Ведь намного проще подкупить участковую комиссию, чем огромное количество избирателей», — сказала Джурабаева.