Пресс-служба правительства сообщила, что 2 апреля состоялось открытие обновленных контрольно-пропускных пунктов «Ак-Жол — Автодорожный» — «Кордай — Автодорожный» на границе Кыргызстана и Казахстана.

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

В своей торжественной речи Марипов отметил, что основная цель реконструкции и модернизации КПП – создание благоприятных условий для людей, пересекающих кыргызско-казахстанскую госграницу.

«Первые впечатления о стране формируется на границе. Поэтому вновь открываемые пункты пропуска полностью соответствуют международным стандартам и оснащены современным оборудованием. Увеличено количество кабин паспортного контроля, что позволит существенно сократить время для пересечения границы», – сказал глава правительства.

По его словам, открытие пунктов пропуска способствует наращиванию объемов экспорта и импорта, и укреплению транзитного потенциала стран. Марипов также сообщил о запуске системы «Единый пост» и систем учета товаров.

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин подчеркнул значимость открытия контрольно-пропускных пунктов для экономики двух братских республик.

Реконструкция контрольно-пропускного пункта была начата в марте 2020 года и завершена в апреле 2021 года.

По данным правительства, общая стоимость проекта составила 342,3 млн сомов, из них 225 млн потратили на строительные работы, еще 80 млн – на приобретение оборудования и мебель.

Фото: Сайт Правительства КР Фото: Сайт Правительства КР Фото: Сайт Правительства КР Фото: Сайт Правительства КР Фото: Сайт Правительства КР

Пропускной пункт «Кордай» — самый популярный на кыргызско-казахской границе. Он используется преимущественно теми, кто путешествует между Бишкеком и Алматы, крупнейшими городами Кыргызстана и Казахстана соответственно. В летнее время этот пункт также используется казахскими туристами, которые едут на озеро Иссык-Куль.

Узкий коридор между КПП давно возмущал граждан обеих стран и туристов, так как из-за его размеров создавались длинные очереди.