Из-за снижения уровня воды в Токтогульском водохранилище на побережье начало выносить человеческие останки из расположенных на этой территории захоронений. Так 2 апреля местные жители собрали 23 мешка с человеческими останками и перезахоронили их.

Откуда появились останки?

Строительство Токтогульского водохранилища началось в 1962 году и продлилось 12 лет. Заполнение водохранилища начали 16 ноября 1973 года. Тогда из-за затопления на дне водохранилища остались 25 сел, кирпичный завод и даже аэропорт. Властям пришлось переселить 18 тысяч человек.

Некоторые из переселившихся жителей забирали с собой и останки своих близких, которые были захоронены на местных кладбищах. Но там были и старые захоронения, которые затопило в результате появления Токтогульского водохранилища.

Захоронения останков

По словам замакима Токтогульского района Нурболота Кожобергенова, со временем старые могилы размыло и человеческие останки течением принесло на береговую линию.

«Сколько могил осталось под водой, точной информации нет. Нет и архивных данных. Те, кто смог забрать останки своих предков, сделал это. Со слов сельчан, в селах имелись захоронения, оставшиеся со времен саков. Теперь вместе с человеческими останками на берег течением приносит старинную посуду и кувшины.

Вопрос по захоронению останков рассматривался на заседании районного штаба, аким района Таалай Жайылов давал соответствующие поручения. Так, 31 марта были образованы 4 группы, которые собрали останки от участка Узун-Акмат до участка Кок-Бел. Больше всего костей было собрано в районе села Кара-Суу сельского округа Жаны-Жол. Участники прочитали молитву, после чего завернули останки в саван и захоронили», — сказал он изданию «Турмуш».

По словам местного жителя Болота Култаева, когда спадает уровень воды в водохранилище, на побережье часто можно обнаружить человеческие останки.

Энергетический кризис в Кыргызстане

О маловодье в водохранилище власти заявляют с начала отопительного сезона. Из-за этого власти не раз заявляли о необходимости экономить электроэнергию, чтобы не допустить энергетического кризиса в Кыргызстане.

24 марта министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев сообщил, что объем воды в Токтогульском водохранилище приблизился к опасному — ГЭС обеспечивает Кыргызстан электроэнергией на 40-50%.

Турдубаев тогда сказал, что для выхода из этой ситуации правительство уже принимает меры. Так одна из мер — импорт электроэнергии у Казахстана и Узбекистана, которую начали в начале марта.

Максимальный объем воды, который вмещает Токтогульское водохранилище 19,5 млрд кубометров воды, а минимальный 5 млрд. По данным ОАО «Электрические станции», на 2 апреля объем воды в водохранилище составляет 8,69 млрд кубометров, то есть в два раза меньше максимального объема. Нынешний объём воды в водохранилище в 2,9 млрд меньше, чем в 2020 году.

Заглавное фото: «Турмуш»