Фото: Хамидулло Узаков/ Кloop.kg

В Ошском государственном академическом узбекском театре музыки и драмы им.Бабура проведут капитальный ремонт в честь 100-летнего юбилея театра. Ремонтные работы профинансирует Узбекистан. Это решение было принято в ходе визита президента Садыра Жапарова в соседнюю страну.

29 марта министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев во время рабочей поездки встретился с коллективом драматического театра им.Бабура.

«Министр обсудил с командой организаторов задачи, которые помогут провести мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею, на высоком уровне. В театре уже начались ремонтные работы», — сообщили в ведомстве.

Драматический театр имени Бабура

Драматический театр имени Бабура — один из самых первых театров в Средней Азии. Театр был открыт в качестве кружка в 1918 году Рахмонберди Мадазимовым. В 1937 году кружок был переименован в честь политика Сергея Кирова и получил статус театра.

Коллектив театра выступал не только на юге Кыргызстана, но и гастролировал по Узбекистану, ездил в Москву. Эти люди — одни из первых в стране, кто давал народу духовную пищу.

После того, как Кыргызстан получил независимость в 1992 году, театр был переименован в честь узбекского акына Захир-ад-дин Мухаммад Бабура. Театр рассчитан на 480 зрителей.

100-летие театра должны были отпраздновать в октябре 2018 года. Но три года назад мероприятие передвинули, так как театр нуждался в ремонте.

Материал подготовила Нурпейил Ашур кызы