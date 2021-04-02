Бахтияр Шакиров

Минздрав сообщил, что скончавшийся накануне замдиректора Департамента консульской службы МИД Бахтияр Шакиров умер после того, как ему ввели дозу антибиотика. А информацию о том, что Шакиров умер после получения вакцины SinoPharm в ведомстве назвали «не соответствующие действительности».

Милиция начала проверку по факту смерти Шакирова.

«Назначены экспертизы, по результатам которых будет предоставлена более подробная информация», — сообщили в ГУВД Бишкека.

Обстоятельства смерти Шакирова

Бахтияр Шакиров скончался в ночь на 1 апреля. Его доставили в морг и Национального центра охраны материнства и детства.

По словам директора НЦОМиД Камчыбека Узакбаева, мужчина обратился за медпомощью в центр по знакомству к медсестре.

По данным УВД Ленинского района Бишкека, вызов в милицию поступил 1 апреля 00:14 часов. Выехавшие на место милиционеры установили, что 31 марта примерно в половине одиннадцатого вечера Шакиров пришел в НЦОМиД, чтобы сделать капельницу и уколы со своими лекарствами.

«По предварительным данным, после того, как медсестры сделали ему капельницу и уколы, он почувствовал себя плохо. Несмотря на первую медицинскую помощь медсестры, Шакиров потерял сознание и скончался на месте.

Этот факт был зарегистрирован в ЕРПП, а для установления причины смерти назначены все необходимые судмедэкспертизы», — отметили в УВД.

«Собирался в командировку»

Чуть позже после смерти мужчины медиаэкспертка в сфере здравоохранения Елена Баялинова на своей странице в Фейсбук со ссылкой на родственников Шакирова написала, что мужчина был в числе первых вакцинированных препаратом SinoPharm.

«Бахтияр Шакиров собирался отбыть на курсы усовершенствования в Москву, поэтому решил обезопасить себя и пройти прививочную процедуру», — написала она.

Позже она сообщила, что точная причина смерти мужчины неизвестно и это не должно отпугивать кыргызстанцев от вакцинации.

«Вакцинация — ответственный и добровольный выбор каждого гражданина. Вам нечего бояться. Ни я, ни Минздрав, ни смерть Бахтияра Шакирова, причины которой сейчас только на стадии расследования и еще нет официального заключения, от чего конкретно скончался этот уважаемый молодой мужчина, не могут лишить вас права поступить так, как вы считаете нужным», — написала она.

«Вакцину не получал»

В минздрав сразу же дали опровержение этой информации и отметили, что Шакиров «не зарегистрирован в реестре вакцинированных лиц».

По словам директора Центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, мужчина скончался после того, как он получил в НЦОМиД дозу антибиотика «Цефтриаксон» из-за чего у него случился анафилактический шок.

«Информация о том, что Шакиров проходил вакцинацию, отсутствует в электронной базе, которая была создана для отслеживания вакцинируемых. Со слов родственников, он якобы собирался в командировку и говорил, что скоро получит прививку для отъезда. Но у нас по процедуре первый этап проходят медработники и такие случаи проведения прививки рассматриваются и только потом с разрешения проводятся. Но Шакиров не проходил вакцинацию», — отметила она.

Ишенапысова отметила, что в минздраве создана комиссия по расследованию смерти Шакирова, «которая, если надо будет, пересчитает все флаконы вакцин».

По её словам, если бы даже Шакиров попросил сделать ему прививку в связи с выездом в другую страну, то в любом случае он вошел бы в базу в графу «другие». Она отметила, что случай, что «он втихаря получил вакцину, исключается».

В минздраве также сообщили, что по информации экспертов Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы, при наружном осмотре тела следов в области плеча, характерных для вакцинации на теле мужчины не обнаружено.

В ведомстве подчеркнули, что окончательное заключение экспертов будет готово в течение 14 дней.

Алымкадыр Бейшеналиев

По словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, в детской больнице ночью пройти вакцинацию от COVID-19 никто не может, а самостоятельно раздобыть вакцину мужчина не мог.

«И почему ночью в детской больнице делали капельницу взрослому? Естественно, это за какие-то материальные выгоды делалось. Виновные понесут наказание. Вторая комиссия изучает все фамилии привитых и флаконы вакцины, чтобы отследить, сколько человек привито и сколько вакцины потратили», — отметил министр.

В минздраве подчеркнули, что вакцинация населения является одним из действующих способов снижения распространения коронавирусной инфекции и попросили граждан «не будоражить общественность недостоверной информацией».

«Просим всех граждан не будоражить общественность недостоверной информацией, а также просим информационные агентства не распространять не уточненную информацию и сеять панику среди населения. Кроме того, хотим напомнить отдельным гражданам, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрено наказание», — говорится в сообщении минздрава.

Вакцинация в Кыргызстане

Вакцинация в стране стартовала 29 марта. Вакцинацию проходит китайской вакцины SinoPharm. В Кыргызстан 19 марта поступило 150 тысяч доз этой вакцины, которой хватит на 75 тысяч человек, так как препарат вводится двукратно с интервалом 25-28 дней.

Вакцинация в стране будет в три этапа и начали её в Бишкеке, Оше и Чуйской области.

На первом этапе планируется вакцинировать медиков, работников образовательных организаций, правоохранителей и силовиков. На втором этапе прививки получат лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, социально уязвимые слои населения, а также люди старше 60 лет.

Вакцинацию среди остальных граждан проведут только на третьем этапе.