Прокуратура Оша сообщила, что по всем поступившим из Территориальной Избирательной Комиссии (ТИК) Оша обращениям и материалам своевременно и объективно принимаются меры в рамках законодательства. Ранее глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова пожаловалось на то, что правоохранительные органы города вовремя не реагируют на предвыборные нарушения.

«Информация председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой […] содержит недостоверные сведения, что в свою очередь, может негативно повлиять на общественное мнение о работе правоохранительных органов в период избирательного процесса», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что 5 заявлений от бывших работников структурных подразделений мэрии Оша по вопросу принуждения их к увольнению поступили в надзорный орган 18 марта и в тот же день были переданы в УВД города. Но в этих фактах не нашли каких-либо нарушений.

«В частности, проверка показала, что авторами обращений 4, 15, 18 февраля и 5, 6 марта 2021 года, то есть до регистрации их кандидатами в депутаты местного горкенеша, поданы собственноручно написанные заявления об их освобождении от занимаемых должностей. Кроме этого, какого-либо принуждения со стороны администрации мэрии Оша не установлено», — отмечается в сообщении.

В надзорном органе подчеркнули, что всего из ТИК Оша в прокуратуру и УВД города поступило 11 материалов по вопросам соблюдения избирательного законодательства.

Из них в восьми не нашли фактов нарушений, один направили в ТИК для рассмотрения и зарегистрировано два досудебных производства по статье «Подкуп голосов» по факту раздачи продовольственных продуктов и 500 сомов для каждого избирателя. Они находятся на стадии расследования.

информация председателя ЦИК КР Н.Шайлдабековой, опубликованная на странице «Kyrgyz Azattyk Unalgysy» социальной сети «FACEBOOK», содержит недостоверные сведения, что в свою очередь, может негативно повлиять на общественное мнение о работе правоохранительных органов в период избирательного процесса.

Нарушения на выборах в Ошский горкенеш

Ранее представители пяти партий, участвующих в борьбе за кресла в Ошском горкенеше обвинили партию «Ата-Журт Кыргызстан»* в использовании админресурса и подкупе голосов.

* Партию «Ата-Журт Кыргызстан» связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Но на сайте Министерства юстиции руководителем партии «Ата-Журт Кыргызстан» указан Айбек Маткеримов.

Маткеримов односельчанин Камчыбека Ташиева — он, начиная с 2016 года до октября 2020 года, был депутатом в айыл окмоту Барпы от партии «Ата-Журт», лидером которой был нынешний глава ГКНБ. Он еще в 2010 году пришел в Жогорку Кенеш в составе партии «Ата-Журт».

Кроме этого, сын Ташиева Тай-Мурас Ташиев — кандидат в Джалал-Абадский городской кенеш от партии «Ата-Журт Кыргызстан».

Представители партий «Бутун Кыргызстан», «Улуу-Журт», «Бир Бол», «Республика» и «Улуттар Биримдиги» рассказали, что регистрируются нарушения, «такие же, как и на прошлых выборах». Они были недовольны тем, что к этой партии не применяется никаких мер.

«Подкупаются голоса, как и раньше. Представители власти открыто агитируют людей. Например, где-то открыто проводят работы и привозят щебень. “Раздают” обещания. Это все противозаконно», — сказал представитель партии «Бутун Кыргызстан».

Выборы в местные кенеши Кыргызстана пройдут 11 апреля. В Оше ведут борьбу за место в городском кенеше девять партий.