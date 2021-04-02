Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пожелал удачи сыну Тай-Мурасу Ташиеву на предстоящих выборах в горкенеш. Его сын идет на выборы в Джалал-Абадский городской кенеш в списках партии «Ата-Журт Кыргызстан».

Он озвучил свое пожелание 30 марта во время встречи с жителями Узгенского района Ошской области, когда отвечал на вопросы журналистов.

«Желаю удачи своему сыну! Если он станет депутатом от города Джалал-Абад и будет служить народу, я буду рад. Пусть лучше служит народу, чем просто будет “слоняться по улицам”», — сказал Ташиев.

Партию «Ата-Журт Кыргызстан» связывают с Камчыбеком Ташиевым и его ближайшим соратником — президентом Садыром Жапаровым. Ташиев опроверг эту информацию и сказал, что она не соответствует действительности. По его словам, к тем, кто прикрываются его именем, примут соответствующие меры.

Тай-Мурас Ташиев является заместителем директора компании по продаже моторных масел «Томас и Ко». Также сын Ташиева владеет тремя фирмами: «Здоровый Кыргызстан», «Академия футбола им.Каныбека Ташиева» и «Мока Групп».

«Ата-Журт Кыргызстан» — новое для республики политобъединение. Несмотря на это, кандидаты от «Ата-Журт Кыргызстан» баллотирются в кенеши в 21 городе из 28. По данным минюста, руководитель партии — Айбек Маткеримов.

На парламентских выборах в 2020 году он шел кандидатом в списках партии «Мекенчил» под 82 номером. Партию «Мекенчил» основали Ташиев и Жапаров.

Маткеримов является заведующим родильного отделения Сузакской территориальной больницы. В 2016 году он был депутатом местного кенеша села Барпы от партии «Ата-Журт». Именно от этой партии в парламент в 2010 году пришли Ташиев и Жапаров.