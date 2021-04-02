Президент Садыр Жапаров 2 апреля в своем телеграм-канале сообщил, что взял под личный контроль ситуацию с количеством регулярных рейсов в Россию и ценой на авиабилеты.

По его словам, это сложная проблема, так как ее решение зависит не только от кыргызской стороны, но и от Казахстана и России. Он отметил, что его команда прилагает максимальные усилия, чтобы выйти из этой ситуации.

«Я знаю, насколько это важно для наших граждан, трудящихся в России, которые не могут найти пути выезда за рубеж. Мы делаем все возможное, чтобы наши соотечественники не выезжали за границу в поисках работы. Разрабатываются планы по ипотеке. У нас есть искренние намерения обеспечить граждан, не имеющих своего жилья, собственной крышей над головой. Мы обязательно этого добьемся», – написал он.

Президент пояснил, что власти стараются увеличить количество рейсов, удешевить авиабилеты и возобновить железнодорожное сообщение. По его словам, правительство Казахстана сегодня согласилось возобновить транзит, ожидается ответ России.

Глава государства призвал «не верить провокаторам», заявляющим, что «власти Кыргызстана выступают против увеличения количества рейсов в Россию».

Отмена рейсов

Пресс-служба международного аэропорта «Манас» 29 марта 2021 года сообщила, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации отменен ряд международных рейсов в Алматы, Урумчи и ряд городов России.

В «Манасе» отметили, что никак не влияют и не могут регулировать цены на авиабилеты, так как ценовую политику определяют авиакомпании, которые реализуют билеты. Стоимость авиабилетов по многим направлениями увеличилась в разы из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.

Ранее аэропорт «Манас» сообщил, что с 28 марта пять стран увеличили количество регулярных рейсов в Кыргызстан.

Международные авиарейсы по всему миру, в том числе, и в Кыргызстане были отменены из-за пандемии COVID-19.