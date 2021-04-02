Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане выявили 162 новых случая заражения COVID-19.

Бишкек — 112;

Ош — 1;

Чуйская область — 39;

Ошская область — 1;

Таласская область — 0;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 7;

Джалал-Абадская область — 1;

Баткенская область — 1.

Среди медиков выявили три случая заражения COVID-19. Из них 1 в Чуйской области и двое в Бишкеке. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 251 медработника, из которых выздоровели всего 4 199.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 88 700 случаев заражения коронавирусом.

За сутки минздрав не зафиксировал ни одной смерти пациентов с COVID-19. По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 500 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 82 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 84 979 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Также штаб сообщил, что на 2 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 564 пациента, из них 112 находятся в тяжелом состоянии, еще 24 — в крайне тяжелом. Кроме того, еще 704 человека лечатся амбулаторно.