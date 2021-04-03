Пресс-служба аппарата омбудсмена сообщила, что 90% детей, возвращенных из Ирака, страдают анемией.

В публикации ведомства отметили, что 2 апреля сотрудники аппарата во главе с заместителем омбудсмена Гульнарой Жамгырчиевой посетили детей в реабилитационном центре, где проводятся работы по их возвращению к полноценной мирной жизни.

Фото: пресс-служба аппарата омбудсмена. Фото: пресс-служба аппарата омбудсмена. Фото: пресс-служба аппарата омбудсмена. Фото: пресс-служба аппарата омбудсмена.

«Из 79 возвращенных из Ирака детей кыргызстанцев 63 ребенка страдают анемией. В настоящее время с этими детьми работают психологи и другие медработники», — заявили в пресс-службе омбудсмена.

Отмечается, что для них созданы условия для отдыха, правильного питания, осуществления прогулок на свежем воздухе, а также предусмотрены различные развлекательные программы.

«В учреждении соблюдаются все надлежащие санитарно-гигиенические нормы, а для обеспечения их безопасности установлены камеры видеонаблюдения. Минздравсоцразвития совместно с другими компетентными органами ведет работу по передаче детей их родственникам», — сообщили в аппарате омбудсмена.

Ранее детей посетил президент Садыр Жапаров.

«Эти дети граждан Кыргызстана, по разным причинам, выехавшим в Ирак, пережили последствия боевых действий на чужбине, поэтому им необходимо показать, что на Родине они всегда найдут приют, заботу и защиту», — сказал глава государства.

Правительство 16 марта в рамках гуманитарной миссии «Мээрим» вернуло из Ирака на родину 79 детей кыргызстанцев. По данным МИДа, детей вывезли с согласия их матерей, оставшихся в Ираке и по желанию их родственников принять детей на воспитание. По возвращению их определили в специально подготовленный реабилитационный центр.

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