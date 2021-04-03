Издание «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности сообщило, что начальником Бишкекского управления ГКНБ назначен Салмоорбек Жумабеков. В ГКНБ пока не комментируют информацию.
Ранее Жумабеков работал на разных должностях в Антикоррупционной службе ГКНБ. В декабре 2019 года был назначен начальником первого управления АКС. По данным некоторых СМИ, окончил Академию ФСБ России.
Жумабеков — сын известного хирурга, директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Жумабекова, родного брата депутата Жогорку Кенеша Дастана Жумабекова.
Также Жумабеков один из оперативников, которые участвовали в задержании экс-замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова. Второй оперативник — Азамат Осмонов, который якобы приходится окул бала (названный сын) Райымбеку Матраимову.
Кроме этого, мама Салмоорбека Жумабекова Роза Жумабекова была замечена на отдыхе, предположительно в Дубаи, с женой Райымбека Матраимова Уулкан Тургуновой.
«На отдыхе с очень хорошей эже-подружкой», — подписала она фотографию Тургунова.