Издание «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности сообщило, что начальником Бишкекского управления ГКНБ назначен Салмоорбек Жумабеков. В ГКНБ пока не комментируют информацию.

Ранее Жумабеков работал на разных должностях в Антикоррупционной службе ГКНБ. В декабре 2019 года был назначен начальником первого управления АКС. По данным некоторых СМИ, окончил Академию ФСБ России.

Жумабеков — сын известного хирурга, директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Жумабекова, родного брата депутата Жогорку Кенеша Дастана Жумабекова.

Также Жумабеков один из оперативников, которые участвовали в задержании экс-замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова. Второй оперативник — Азамат Осмонов, который якобы приходится окул бала (названный сын) Райымбеку Матраимову.

Фото: ГКНБ. Жумабеков третий слева на переднем плане.

Кроме этого, мама Салмоорбека Жумабекова Роза Жумабекова была замечена на отдыхе, предположительно в Дубаи, с женой Райымбека Матраимова Уулкан Тургуновой.

«На отдыхе с очень хорошей эже-подружкой», — подписала она фотографию Тургунова.

Фото: соцсети Уулкан Тургуновой.

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