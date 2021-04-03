Гульзат Кантороеву подозревают в мошенничестве. СМИ называют ее племянницей экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Она предположительно дочь Канторо Токтомаматова — покойного брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Что за дело о мошенничестве?

26 февраля текущего года в РОВД Ленинского района поступило заявление от гражданина Р.М. В заявлении говорится, что в августе 2019 года неизвестные отобрали у него $20 тыс и 450 тыс сомов — заявитель просил принять меры.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество», начато досудебное производство.

Во время следственных мероприятий в качестве подозреваемой милиция задержала Гульзат Кантороеву. После рассмотрения меры пресечения Ленинским районным судом подозреваемая была отпущена под домашний арест.

«В отношении меры пресечения Гульзат Кантороевой сообщаем, что 28 марта 2021 года суд удовлетворил ходатайство помощника прокурора об изменении меры пресечении в отношении Кантороевой Г. К. с содержания под стражей на домашний арест сроком до 26 апреля 2021 года», — рассказали «Клоопу» в пресс-службе Ленинского районного суда.

В РОВД Ленинского района «Клоопу» сообщили, что во время досудебного производства Кантороева полностью возместила заявителю причиненный ущерб.

Что известно о Гульзат Кантороевой?

Гульзат Кантороевой 51 год. Она возглавляет кафедру «Банковское дело» на факультете экономики Кыргызского национального университета им.Жусупа Баласагына. В 2020 году она выступала в качестве докладчицы на онлайн-конференции в Международном университете именим своего отца Канторо Шариповича Токтомаматова.

Издание Kaktus.media в июне 2019 года выпустило материал, где указывало Кантороеву, как Гульзат Ташкулову. Там же говорится о еще одной дочери Канторо Токтомаматова — Нуризат Токтомаматовой. Обе женщины связаны через ремесленный кооператив «Ширин-Апа» — Нуризат там указана в качестве руководительницы, а Гульзат Ташкулова есть в составе учредителей.

Нуризат Токтомаматова указана учредителем еще в двух фирмах — фермерское хозяйство «Улар», компания по добыче каменного угля «Нур и Компани»

Еще одна дочь Токтомаматова — Айжамал Кантороева учредитель туристической компании компании «МНУ Тревел». Одним из учредителей компании также является Международный университет имени Канторо Токтомаматова. Айжамал Кантороева указана учредителем еще одной турфирмы — «Севен Трэвел Кей Джи». В составе учредителей фирмы указан все тот же университет имени Токтомаматова.