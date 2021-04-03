В Бишкеке две туристки заехали в отель Silk Route Lodge после того, как узнали о положительном ПЦР-тесте на коронавирус. Туристки сообщили СМИ, что администрация отеля всячески стала вынуждать их покинуть отель.

По словам гражданки Беларуси Виктории Биран, она вместе с еще одной девушкой путешествовала по Иссык-Кулю, после, перед возвращением на родину, они сдали тест и он оказался положительным.

«В лаборатории, когда нам вручили результаты теста, сотрудники были без маски. Нам ничего не сказали, что нам делать дальше, но мы решили изолироваться. Забронировали через Booking номер в отеле Silk Route Lodge до 7 апреля, поменяли билеты. Во вторник планировали повторно сдать тест. Если он окажется отрицательным, то хотели улететь домой. Если положительным, то лечиться дальше», — рассказала Kaktus.media гражданка Беларуси.

Также она отметила, что в отеле им позвонили из санэпиднадзора, спросили, как они себя чувствуют и где находятся.

«После этого нам позвонили из администрации отеля. Мужчина, представившийся Русланом, сказал, что постояльцам с положительным тестом не подают завтрак, что мы должны заплатить в два раза больше. Мы отказались платить двойную стоимость. Он сказал, что мы должны выезжать. Мы отказались. Он заявил, что вызовет милицию. Мы согласились поговорить с милицией», — рассказала Виктория.

Она также отметила, что до разговора с правоохранителями санэпиднадзор предложил им снять однокомнатную квартиру.

«Нам не предложили безопасных способов передвижения. Мы должны сами находить жилье, сами передвигаться по городу. Не факт, что не откажут в самоизоляции в другом месте», — сообщила туристка.

После этого девушкам снова позвонили из администрации и в ответ на отказ выезжать из отеля обещали вызвать скорую, отключили электричество и воду в номере.

«Сейчас мы находимся без света и воды, не можем обеспечить базовые потребности. Что происходит за пределами гостиничного номера, неизвестно», — сообщала Виктория накануне.

Что говорят в отеле?

В администрации отеля Silk Route Lodge заявили, что девушки не сообщили им о положительном ПЦР-тесте на коронавирус при заселении.

«Они знали что у них положительный результат, когда заезжали. Об этом нам сообщила санэпидемстанция. Из-за того что они нас не проинформировали они подвергли опасности всех, кто здесь находится, сотрудников и постояльцев», — заявила администрация отеля.

По их словам, туристок хотела забрать скорая помощь, но они отказались.

Позже в отеле «Клоопу» сообщили, что утром 3 апреля туристки съехали. Куда они отправились им не сообщили.