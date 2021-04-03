Премьер-министр Улукбек Марипов 3 апреля в прямом эфире сообщил, что правительство планирует внести изменения в законодательство для снижения штрафов за нарушения правил дорожного движения.

«Идет продовольственный кризис, ГСМ дорожает, мы все это понимаем. Поэтому, по поручению президента я поручил снизить штрафы за нарушения ПДД. В ближайшие дни мы внесем в Жогорку Кенеш законопроект о внесении изменений в соответствующие кодексы», — сказал он.

Однако глава правительства не уточнил, насколько могут быть снижены штрафы.

Кроме этого, премьер-министр заявил, что в скором времени правительство внесет в парламент законопроект о тонировании окон автомобилей «для пополнения бюджета».

С 4 марта 2019 года в Бишкеке и Чуйской области начала работать система предупреждения и фиксации нарушений ПДД «Безопасный город». Однако после внедрения системы водители начали жаловаться на размеры штрафов и в декабре 2019 года парламент снизил штрафы за восемь видов нарушений ПДД.

На март 2021 года, размер штрафов за нарушения дорожных правил в зависимости от категории варьируется от одной тысячи сомов до 55 тысяч сомов.