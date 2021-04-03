Минздрав сообщил, что на время проведения служебного расследования по факту смерти замдиректора Департамента консульской службы МИД Бахтияра Шакирова отстранены от занимаемой должности директор Национального центра охраны материнства и детства, главврач, заведующая ЛОР-отделением и медсестра.

По данным минздрава, комиссия для проведения служебного расследования была создана 1 апреля. В ведомстве заверили, что по его итогам к виновным будут приняты меры строгого дисциплинарного взыскания.

Обстоятельства смерти Шакирова

Бахтияр Шакиров скончался в ночь на 1 апреля. Его доставили в морг из Национального центра охраны материнства и детства.

По словам директора НЦОМиД Камчыбека Узакбаева, мужчина обратился за медпомощью в центр по знакомству к медсестре.

По данным УВД Ленинского района Бишкека, вызов в милицию поступил 1 апреля 00:14 часов. Выехавшие на место милиционеры установили, что 31 марта примерно в половине одиннадцатого вечера Шакиров пришел в НЦОМиД, чтобы сделать капельницу и уколы со своими лекарствами.

«По предварительным данным, после того, как медсестры сделали ему капельницу и уколы, он почувствовал себя плохо. Несмотря на первую медицинскую помощь медсестры, Шакиров потерял сознание и скончался на месте.

Этот факт был зарегистрирован в ЕРПП, а для установления причины смерти назначены все необходимые судмедэкспертизы», — отметили в УВД.

«Вакцину не получал»

2 апреля бывший пресс-секретарь Минздрава Елена Баялинова на своей странице в Facebook со ссылкой на родственников умершего сообщила, что Шакиров «накануне прошел вакцинацию от COVID-19 и был в числе первых, кто получил вакцину Sinopharm».

Однако в минздраве сразу опровергли эту информацию и отметили, что Шакиров «не зарегистрирован в реестре вакцинированных лиц».

По словам директора Центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, мужчина скончался после того, как он получил в НЦОМиД дозу антибиотика «Цефтриаксон» из-за чего у него случился анафилактический шок.

В тот же день посольство Китая сделало официальное заявление, в котором резко осудило «такое неответственное и недружелюбное поведение» отдельных лиц, которые распространяют фейковую информация о том, что Шакиров скончался после вакцинации.

В своем сообщении посольство отметило, что такие действия «не только бросают тень на дружественные отношения между Китаем и Кыргызстаном, но и наносят оскорбление погибшему».

19 марта Кыргызстан получил 150 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm, рассчитанных на 75 тысяч человек. 29 марта в республике начался первый этап вакцинации препаратом.