Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19. Оба случая смерти зафиксированы в Бишкеке.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 502 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 142 человек.

Бишкек — 90;

Чуйская область — 44;

Иссык-Кульская область — 7;

Баткенская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 88 842 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 98 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 85 077 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медиков выявили восемь новых случаев заражения COVID-19. Шесть из них заболели в Бишкеке, еще двое в Чуйской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 259 медработников, из которых выздоровели всего 4203.

Также штаб сообщил, что на 3 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 582 пациента, из них 23 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 729 человек лечатся амбулаторно.