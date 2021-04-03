Пресс-служба аппарата президента сообщила, что президент Садыр Жапаров 2 апреля дал поручение Госкомитету нацбезопасности изучить материалы по июньским событиям 2010 года на юге страны, в результате которых сотни граждан погибли, а тысячи получили ранения.

«По итогам проведенной работы поручено предоставить полную информацию о принятых государственными органами решениях, а также с соблюдением законности и объективности, принять соответствующие решения», — говорится в сообщении.

О том, что нужно еще раз расследовать июньские события ранее говорила экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, которая возглавляла временное правительство в 2010 году.

По ее словам, июньские события были подстроены, множество сил были в этом заинтересованы — особенно большие интересы на юге были у наркотрафика и криминальных группировок.

По данным Генпрокуратуры на 2020 год, спустя 10 лет после межэтнических столкновений на юге страны, было возбуждено более 5,5 тысяч уголовных дел. Однако раскрыты только 360, около 4 тысяч дел были приостановлены.

Этнический конфликт

С 10 по 14 июня 2010 года в городах Ош и Джалал-Абад произошли столкновения между этническими узбеками и кыргызами — в течение этих дней на улицах Оша и Джалал-Абаде был введен комендантский час и объявлено чрезвычайное положение.

Тысячи зданий были сожжены, у военных и милиции были захвачены оружие и спецтехника.

По данным международной комиссии Кильюнена, которая расследовала эти события, всего погибли 470 человек, из которых 74 процента составили узбеки, 25 процентов кыргызы и один процент другой этнической принадлежности. Около 67 процентов погибших имели огнестрельные ранения.

«Тысячи человек получили травмы в ходе событий. Данные министерства здравоохранения указали, что 1 900 человек получили медицинскую помощь в больницах. Истинное число получивших травмы, скорее всего, намного выше. Некоторая помощь в больницах не была зарегистрирована», — говорится в отчете комиссии.

В столкновениях на юге Кыргызстана летом 2010 года, по данным Минздрава, погибли 426 человек, ранения получили больше тысячи, а материальный ущерб назван в размере до 2,2 млрд долларов.