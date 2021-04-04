Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. Три случая зафиксированы в Бишкеке, один человек скончался в Чуйской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 506 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 172 человек.

Бишкек — 124;

Чуйская область — 33;

Иссык-Кульская область — 10;

Ош — 2;

Ошская область — 1;

Джалал-Абадская область — 1;

Таласская область — 1;

Баткенская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 89 014 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 87 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 85 164 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медиков выявили семь новых случаев заражения COVID-19. Все они заболели в Бишкеке. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 266 медработников, из которых выздоровели всего 4 206.

Также штаб сообщил, что на 4 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 625 пациентов, из них 29 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 768 человек лечатся амбулаторно.