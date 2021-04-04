Пресс-служба МВД сообщила, что 4 апреля министр внутренних дел генерал-майор милиции Улан Ниязбеков представил личному составу нового замминистра – полковника милиции Нурбека Абдиева.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

«Глава МВД выразил уверенность, что личные профессиональные качества Нурбека Абдиева, знания и опыт будут полностью востребованы на новой должности и пожелал ему успехов, преданности делу и ответственного отношения к служебным обязанностям», — говорится в сообщении.

Абдиев с 2018 года занимал должность начальника службы криминальной милиции МВД. По данным пресс-службы МВД, он работает в органах внутренних дел с 1999 года.

До него кресло замминистра с 2018 года занимал Мирлан Каниметов. В пресс-службе МВД отметили, что он освобожден от занимаемой должности согласно поданному рапорту.